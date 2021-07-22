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全美搶著買房 6月中位房價36.33萬 歷史新高

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全美搶著買房 6月中位房價36.33萬 歷史新高

編譯潘勛／綜合22日電
由於購屋需求持續強勁，把6月中位房價推升到36萬3300元，較去年同期上漲23.4%，創下新高。圖為新罕布夏州一棟房屋掛牌求售。(美聯社)
由於購屋需求持續強勁，把6月中位房價推升到36萬3300元，較去年同期上漲23.4%，創下新高。圖為新罕布夏州一棟房屋掛牌求售。(美聯社)

全國房地產商協會(NAR)22日指出，民眾購屋需求持續強勁，6月中位房價升至36萬3300元，較去年同期上漲23.4%，創下歷史新高，同時6月成屋成交件數相形5月成長1.4%，調整過季節因素後為586萬戶，比去年同期更增22.9%，只是因為供給量稍增，房市火熱略微降溫。

華爾街日報」(WSJ)22日報導，其他經濟數據指出，按就業報告，隨著各州抽身，不再參與聯邦的新冠紓困案，請領失業救濟的件數已降到疫情爆發以來的新低點，但首次申領失業救濟者則告增加，另汽車產業持續供貨吃緊。

因房價一直在漲，讓更多屋主推出自己房子待價而沽，房市熱絡度略微退燒。NAR首席經濟學家勞倫斯‧尹(Lawrence Yun)指出，6月成交房屋平均每件收到四起報價，相形5月的五起已減少。

但上市求售的房屋仍遠少於平常時節，而且房貸利率超低而致購屋需求強勁，都有望更推高房價。

NAR指出，很多求售成屋成交價都高於牌價，而且收到多起報價；一般6月成交的房屋從推出到成交只17天，速度之快平史上紀錄。

6月底待售房屋有125萬間，比5月多出3.3%，但比去年6月要少18.8%。按目前銷售速度，6月底房市供應量只能撐2.6個月。

但也有房市觀察家認為，購屋熱接下來幾個月會持續冷卻，原因在求售房屋數目增加，還有高房價迫使某些買家離開市場。

「泰勒莫里森建設公司」(Taylor Morrison Home Corp.)執行長雪莉爾‧帕默(Sheryl Palmer)表示，過去12個月房價不停上漲的現象，接下來會消褪，畢竟無以為繼。

NAR調查發現，首購族還有只能付少量訂金的人要購屋最吃力；6月買到成屋的人都用房貸先付至少20%的訂金。

在賣方為王的市場，不少買方報價時只好同意契約上不締定保護買方的條款，例如要求屋主檢查屋況。

房價 紓困 華爾街

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紐時：房租漲不停 通貨膨脹如同火上加油

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