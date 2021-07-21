全美「起步房」短缺現象 擴散到大城市外

房地產首購族的「起步屋」，供應量達到近50年來新低。(路透)

房地產 首購族的熱門物件「起步屋」的供應量達到近50年來新低，而這樣短缺的現象不僅只在大城市，使得許多買家躊躇不前。

根據房貸公司房地美(Freddie Mac)的定義，起步屋房屋面積為1400平方呎以下，一般適合首次購屋的年輕族群，在可負擔的經濟壓力下累積財富。

房地美的數據指出，在70年代後期平均每年新建約41萬8000戶的起步屋；到了2010年間，起步屋每年平均的新建量卻降至5萬5000戶，而去年完工的起步屋數量估計只有6萬5000戶。

「全美房屋建築商協會」(National Association of Home Builders)的調查還指出，和幾年前相比獨立屋(single-family homes)的供應量增加許多。

房地美首席經濟學家卡特(Sam Khater)說：「你可以從40年代開始畫一條線，到近幾年來供應量的數據一直呈現下滑；這樣的趨勢不僅引人注目，也令人擔憂。」

卡特指出，一開始他預測這樣的現象大多會集中在昂貴的都會區如紐約市 和舊金山，但近日發現全國各個地區都開始浮現同樣的問題；他說：「最讓我注意的是，無論地理位置為何，起步屋的份額持續地減少，全美都是如此。」

房地產首購族的「起步屋」，供應量達到近50年來新低，各地都短缺。(美聯社)

房地美的分析顯示此現象正影響著全美最大的10個州；以佛羅里達州為例，1985年間1400平方呎以下的房屋供應量占新建案的58%，但是30年過後卻降至12%。

新冠疫情 後使得遠端工作模式更加普遍，也讓買家們更積極四處搜尋標地；不過在學貸尚未償還、還有薪資成長停滯的狀況下，許多首購族幾乎無法負擔頭期款，卡特說：「千禧年世代的人們正在進入購屋市場，但起步屋供應量卻連續下滑七、八年。」

另一項非營利組織「都會研究所」(Urban Institute)的預測指出，愈年輕買房愈有機會累積財富；該調查顯示，25歲至34歲間買房的人，60歲以前的房地產價值中位數可累積達到15萬元；反之在35歲至44歲才買房的人，他們的房產中位數則會減少7萬2000元。