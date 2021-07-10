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平價「起步屋」數量創50年新低 苦了千禧世代首購族

編譯郭宣含／綜合10日電
相對平價的「起步房」，適合年輕人首次購屋，不過當前十分短缺；圖為紐約上州一棟房屋外面立起「已售」標牌。(美聯社)
相對平價的「起步房」，適合年輕人首次購屋，不過當前十分短缺；圖為紐約上州一棟房屋外面立起「已售」標牌。(美聯社)

房市中的首購族通常會選擇居住面積比較小、但也比較平價的「起步房」(starter home)，這些年輕屋主可藉此逐漸累積財富，但如今房市起步房短缺，恐阻礙部分千禧世代邁向傳統財務里程碑，而且背後原因錯綜複雜。

房貸公司房地美(Freddie Mac)將起步屋定義為面積小於1400平方呎的房屋；如今起步屋這類初階住房在市場供應不足，數量減至50年低點。

房價高漲，房市競爭僵持不下，這也表示許多地區的平價起步屋供應不足；新冠疫情與隨之而來的經濟衰退，再加上學貸未還，有些人延後組織家庭，這些原因都讓年輕的潛在首購族感到挫折與絕望。

華府智庫美國企業研究所(AEI)住房中心主任品托(Ed Pinto)表示，這些起步屋根本無法滿足需求，民眾四處搬遷，需求之大，但庫存卻逐漸下滑。

根據「全國房地產商協會」(NAR)的統計，截至2020年，首購族平均年齡是33歲，高於十年前平均的30歲。

根據城市研究所(Urban Institute)分析，延後買房對屋主的財務規畫有深遠影響；若一個人在25歲到34歲買房，便可在60初歲累積平均15萬元的住房財富；但若等到35歲至44歲才首次購屋，累積的住房財富平均短少7萬2000元。

全國住房營建商協會(NAHB)近期數據顯示，新建設開始以大面積的獨棟屋(single-family home)為主，這種趨勢可能是受到許多人變成在家工作，以及尋找房源的客戶需要更大的空間。

根據華爾街日報(WSJ)先前報導，除了要與其他買家競爭外，找屋者有時也得和投資客和避險公司搶房源。但隨著夏季售屋季邁入尾聲，部分找屋租可能先迅速找個租屋處，或者乾脆等到房價降溫時再入場。

品托預測，許多找屋族可能要等更久才會買到起步屋，他也預期隨著雇主在疫情後擴大在家工作的政策後，未來會有更多人搬到大都會區以外的地方，以尋求更大的生活空間與合理房價。

不過對於找屋族而言，找到房屋並不是終點，因為他們接著要開始考慮搬家費用，或者提早與房東解約的成本。

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