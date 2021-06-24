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馬斯克遷居德州 住5萬元「租來的」11坪預鑄組合屋

編譯季晶晶／綜合報導
馬斯克現在住在德州博卡／星際基地（Boca / Starbase），向他旗下航太科技公司SpaceX承租了一間大約5萬美元的房子。（ 路透）
馬斯克現在住在德州博卡／星際基地（Boca / Starbase），向他旗下航太科技公司SpaceX承租了一間大約5萬美元的房子。（ 路透）

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）不久前說他賣掉所有的房子，然後他搬到了德州，但外界並不知道他在德州的確切住址。有人以為他會在奧斯汀附近買一棟寬敞的房子，但事實並非如此。

根據網路爆料，馬斯克住在大約11坪大、可拖動的預鑄組合屋裡。（取材自推特／@_B...
根據網路爆料，馬斯克住在大約11坪大、可拖動的預鑄組合屋裡。（取材自推特／@_BOXABL）

根據馬斯克6月10日的推文，他現在住在德州博卡／星際基地（Boca / Starbase），向他旗下航太科技公司SpaceX承租了一間大約5萬美元的房子。

網路爆料者說，25歲就躋身億萬富豪行列的馬斯克現在住的是面積400平方英呎（約11.2坪）、可拖動的預鑄組合屋。這是新創公司Boxabl開發出來的產品，叫做Casita，方便移動和安裝，很容易就能把整棟屋子搬著走。

Boxabl曾在4月貼文，附上影片，顯示類似於馬斯克住的房子正被一輛特斯拉Model X拉著走。影片聲稱，要拖動這間房，車子需有12000磅的拉力。所以Cyber Tuck比Model X更適合這份工作。

根據網路爆料，馬斯克住在大約11坪大、可拖動的預鑄組合屋裡。（取材自推特／@_B...
根據網路爆料，馬斯克住在大約11坪大、可拖動的預鑄組合屋裡。（取材自推特／@_BOXABL）

Boxabl去年11月就曾經暗示，馬斯克可能買下他們的預鑄屋。該公司提到德州博卡有位非常特殊的客戶，他更喜歡在大門貼上獵鷹9號的海報。這種房屋也許會因為馬斯克而開始流行。

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