歐美房價漲上歷史新高

美國和歐洲部分地區的房價紛紛漲上歷史新高。路透

倫敦金融時報報導，美國 和歐洲部分地區的房價 紛紛漲上歷史新高價位，反映在龐大的財政與貨幣刺激下，大西洋兩岸的住宅不動產市場景氣旺盛，不畏新冠肺炎 疫情打擊。

全美房地產經紀人協會（NAR）22日說，美國5月成屋價格的中位數為35.03萬美元，較去年同期大漲23.6%，漲幅創歷史新高紀錄，而且全美各地區房價全面上漲，無一例外。

同時，歐洲房市在新冠肺炎危機下照漲不誤。以荷蘭為例，該國統計局資料顯示，5月成屋價格較一年前躍漲12.9%，漲幅是2001年來最大。

即使房價持續攀高，美國和荷蘭兩地的住宅不動銷售筆數都呈現下滑局面，顯示市場供不應求。

荷蘭地政局說，5月登記的住宅地產交易計16,126筆，較去年同期減少12.1%。

美國5月成屋銷售經季節調整後較4月下滑0.9%，折扣年率為580萬戶。NAR的數據顯示，美國待售餘屋存量總計120萬戶，比去年5月降低20.6%，但比4月增加7%。

部分經濟學家認為，銷售量下滑，可能是美國房市景氣觸頂的跡象。去年美國房市交易熱度攀升到2006年來最高水準。

其他人則認為，在央行寬鬆貨幣政策支撐下，房價還有進一步上漲空間，但房價終究會面臨大幅回檔整理。