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「不適合膽小鬼」科州破屋有腐肉、塗鴉 售59萬眾人搶

編譯周芳苑／綜合17日電
科羅拉多州一間破舊房屋求售，幾乎每面牆都有粗俗塗鴉，冰箱裝滿一年多前房客被驅逐時留下的腐肉， 雖求售價高達 59萬元，而且馬上接獲十幾份現金報價。圖為該屋被房客塗鴉的一面牆。(取材自YouTube)
科羅拉多州一間破舊房屋求售，幾乎每面牆都有粗俗塗鴉，冰箱裝滿一年多前房客被驅逐時留下的腐肉， 雖求售價高達 59萬元，而且馬上接獲十幾份現金報價。圖為該屋被房客塗鴉的一面牆。(取材自YouTube)

科羅拉多州第二大城科羅拉多泉市(Colorado Springs)一棟破舊房屋被冠上「不適合膽小鬼」之名掛牌求售，幾乎每面牆都有粗俗塗鴉，又因非法養寵物而弄髒地毯，地下室冰箱裝滿一年多前房客被驅逐時留下的腐肉，求售價竟高達59萬元，而且馬上接獲十幾份現金報價。

經手賣房的地產業者Falcon Property Company經紀咪咪‧福斯特(Mimi Foster)說，業界總說，「有臭味就賣不掉」，但 她正在測試這種說法。

她在房地產網站Redfin上張貼求售訊息，毫無保留聲稱這所房子是「每個房東的噩夢」，並說也許是「你自己的一小塊地獄」， 還指出，後廊正在脫落，整個地基位於地質滑坡的區段。

來源：Denver7 – The Denver Channel

福斯特從實招來，是想讓潛在買主知道這是大有潛力的受損房屋；她不想讓任何人進屋才大感驚訝。

即使有大面積損壞、腐臭氣味和滿牆粗俗髒話，福斯特說，房子上市24小時內就收到16份書面現金報價。

福斯特的工作就是將閒置空屋列出求售，但從沒見過這種瘋狂現象；她說，自從當天下午到那棟房屋後，陸續收到 89條手機簡訊。

科羅拉多泉房地產市場與科羅拉多州許多地區一樣，炙手可熱；福斯特說，平均每天約有 2500 套房屋掛牌求售；市況正常時，人們總會詢問交屋成本、要求大整修，但目前，多數房子都按原樣出售，買家不提出任何要求。

福斯特說她沒想過這樣賣破舊房子，但她說，這棟破屋幾十年來曾是快樂的地方，她相信有人會進來，擺脫掉發生過的憤怒和痛苦。再次成為值得珍惜的地方。

房地產 科羅拉多州 手機

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