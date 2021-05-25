我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美確診3314萬 49.4%已打1劑疫苗

台增281例+校正261例 本土確診破4000

路透調查：全球房市今年預料大漲 美加澳漲幅達雙位數

編譯葉亭均／綜合外電
路透調查顯示，專家預估加拿大房市今年漲幅達15%（路透）
路透調查顯示，專家預估加拿大房市今年漲幅達15%（路透）

根據路透調查，主要經濟體的住宅市場今年將大漲，原因是經濟自疫情復甦之際有龐大的貨幣與財政支撐措施，調查也顯示房價有上漲風險。

一些國家的平均售屋價格今年已達到驚人水準。這股趨勢預期將延續，主要由低房貸利率、疫苗接種加速和解除封鎖限制措施帶動。全球房價大漲是伴隨著股市飆漲而來，市場主要聚焦空前的刺激措施和經濟復甦在望。

根據路透在5月11日至24日訪調逾100名房市專家的結果，美國、英國、加拿大、澳洲和杜拜的房價預測與僅僅三個月前相比已大幅上調，而且漲幅超過國內生產毛額 （GPD）成長率和消費者物價通膨。

調查顯示，在主要經濟體中，專家預期加拿大房價今年上漲15%，漲幅居首，其次是美國和澳洲，預料漲幅都超過10%，英國房價預料漲5%，預估杜拜漲1%且是六年來首度上漲。不過展望明年，這些房市的漲幅將回落至約5%或以下。

Nationwide高級經濟學家哈維（Andrew Harvey）表示：「由於疫苗接種計畫成功，消費者信心已大幅提升，而且調查證據顯示，疫情導致更多人尋求搬家。短期內，供應短缺帶來房價上漲壓力。」

在回答另一題有關全球房市的問題時，約60％的分析師，即92位受訪者中有55人認為，未來一年展望的風險是房價上漲，其餘人37則回答較有可能下跌。

最新路透調查的趨勢凸顯出，市場預期房市今年大漲後，接下來幾年漲幅減緩，原因是供應增加、移民人口減少以及可負擔能力成為較大的限制因素。

雖然專家們認同在城市和鄉鎮中的獨棟和集合型住宅需求提高，但對於未來幾年辦公空間的需求變化卻看法分歧。在78名受訪者中，41人認為需求減少，其餘37人認為辦公空間需求會提高。

凱投宏觀（ Capital Economics）高級房地產經濟學家波因頓表示：「近幾個月強制遠距工作的做法將導致辦公室領域出現大幅需求轉移，多達50％辦公室員工現在每周至少一天會在家工作…預期未來五年閒置空間大幅增加，2030年仍會提高。」

房價 美國 澳洲

上一則

跟著潮流 選擇紐約地產投資

延伸閱讀

緬因州逾半居民完成疫苗接種 室內未可免戴口罩

緬因州逾半居民完成疫苗接種 室內未可免戴口罩
「十代蟬」進攻後院 專家：富含蛋白質，可以當點心

「十代蟬」進攻後院 專家：富含蛋白質，可以當點心
加州不要求疫苗護照 大型活動仍須戴口罩

加州不要求疫苗護照 大型活動仍須戴口罩
唐鳳與美專家、官員對話 分享台灣數位防疫經驗

唐鳳與美專家、官員對話 分享台灣數位防疫經驗

熱門新聞

巴菲特旗下新創公司的模矩式原型屋。擷取自網路

先蓋好再組裝 巴菲特旗下新創公司揮軍「模矩式建築」

2021-05-19 02:45
曼哈頓的高檔公寓價格又回來了。（韓傑攝影）

紐約曼哈頓房市回來了

2021-05-18 14:01

遺孀繼承遺產 夫家親人來分？

2021-05-16 02:05
不要增加債務。（pexels.com）

批准轉嚴 如何成功申請房貸？

2021-05-20 14:05
聯準會實行新一輪的量化寬鬆，將導致房價上升。（美聯社）

美國房價是否會大漲？

2021-05-15 10:25
布魯克林成了紐約客的嚮往之地。（劉大琪攝影）

跟著潮流 選擇紐約地產投資

2021-05-24 13:58

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
專家：加州、紐約州、德州、佛州確診下跌 疫苗非主因

專家：加州、紐約州、德州、佛州確診下跌 疫苗非主因
赴美打疫苗 觀光團成形 洛城華埠打疫苗 紅到泰國去

赴美打疫苗 觀光團成形 洛城華埠打疫苗 紅到泰國去
打疫苗 免費無限搭頭等艙 聯航獎勵出爐

打疫苗 免費無限搭頭等艙 聯航獎勵出爐
研究：當前所有新冠疫苗近百分百防重症、死亡

研究：當前所有新冠疫苗近百分百防重症、死亡
「白狼」揚言跟著陳時中 要民進黨接受中國疫苗

「白狼」揚言跟著陳時中 要民進黨接受中國疫苗