路透調查：全球房市今年預料大漲 美加澳漲幅達雙位數

路透調查顯示，專家預估加拿大房市今年漲幅達15%（路透）

根據路透調查，主要經濟體的住宅市場今年將大漲，原因是經濟自疫情復甦之際有龐大的貨幣與財政支撐措施，調查也顯示房價 有上漲風險。

一些國家的平均售屋價格今年已達到驚人水準。這股趨勢預期將延續，主要由低房貸利率、疫苗接種加速和解除封鎖限制措施帶動。全球房價大漲是伴隨著股市飆漲而來，市場主要聚焦空前的刺激措施和經濟復甦在望。

根據路透在5月11日至24日訪調逾100名房市專家的結果，美國 、英國、加拿大、澳洲 和杜拜的房價預測與僅僅三個月前相比已大幅上調，而且漲幅超過國內生產毛額 （GPD）成長率和消費者物價通膨。

調查顯示，在主要經濟體中，專家預期加拿大房價今年上漲15%，漲幅居首，其次是美國和澳洲，預料漲幅都超過10%，英國房價預料漲5%，預估杜拜漲1%且是六年來首度上漲。不過展望明年，這些房市的漲幅將回落至約5%或以下。

Nationwide高級經濟學家哈維（Andrew Harvey）表示：「由於疫苗接種計畫成功，消費者信心已大幅提升，而且調查證據顯示，疫情導致更多人尋求搬家。短期內，供應短缺帶來房價上漲壓力。」

在回答另一題有關全球房市的問題時，約60％的分析師，即92位受訪者中有55人認為，未來一年展望的風險是房價上漲，其餘人37則回答較有可能下跌。

最新路透調查的趨勢凸顯出，市場預期房市今年大漲後，接下來幾年漲幅減緩，原因是供應增加、移民人口減少以及可負擔能力成為較大的限制因素。

雖然專家們認同在城市和鄉鎮中的獨棟和集合型住宅需求提高，但對於未來幾年辦公空間的需求變化卻看法分歧。在78名受訪者中，41人認為需求減少，其餘37人認為辦公空間需求會提高。

凱投宏觀（ Capital Economics）高級房地產經濟學家波因頓表示：「近幾個月強制遠距工作的做法將導致辦公室領域出現大幅需求轉移，多達50％辦公室員工現在每周至少一天會在家工作…預期未來五年閒置空間大幅增加，2030年仍會提高。」