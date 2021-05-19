先蓋好再組裝 巴菲特旗下新創公司揮軍「模矩式建築」

巴菲特旗下新創公司的模矩式原型屋。擷取自網路

傳奇投資 人巴菲特（Warren Buffett）執掌的波克夏 公司，旗下一家建築新創公司設立重塑建築業的宏大目標，欲使建築業更像汽車製造業。

波克夏旗下建築科技公司MiTek，與紐約 建築公司Danny Forster & Architecture成立一家模矩式建築（module construction）新創公司。這家公司計畫在工廠內興建供旅館和公寓建築使用的所有房間，製作完成後送至工地堆疊、組裝。

MiTek旗下擁有超過6000名員工，主要銷售建築零件、建築軟體和工程等服務。MiTek表示，將對這家新創公司投資上千萬美元，計畫明年初啟動第一階段計畫。

模矩式建築並非新奇的事物，但這個領域的公司遲遲無法轉虧為盈。運送整個房間到工地的成本高昂，而且一些已完工的建築正面臨外牆漏水的問題。

其他簡化施工程序的努力也遭遇困難。例如，矽谷新創公司Katerra持續努力把更多營建工作移至工廠內進行，期盼提供一站式服務，排除管水管工人和建築師這些中間商。但Katerra遲遲無法利用這個商業模式來獲利，迫使背後金主軟銀（SoftBank）出手援助。

MiTek希望把模矩式建築推向現代化，包括要求總承包商組裝各種房屋零件。MiTek希望把已完工的房屋組件，連同使用說明運至施工現場，取代在工廠內蓋好整個房間，再用拖板車運送至工地的做法。然後，由總承包商在工地附近的倉庫或其他工業建築內組裝這些組件，包括可支撐房間結構的鋼筋籠（steel cage）。

MiTek模矩式建築解決方案副總裁Todd Ullom說，比起載運組好的整個房間，運送房屋組件有助降低運輸成本，並有助MiTek從賓州萊巴嫩的工廠供貨給全國。