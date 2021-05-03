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5天蓋好、月租不到千元…荷蘭夫妻入住歐首棟3D列印房

編譯中心／綜合報導
一對退休的荷蘭夫婦搬進了歐洲的第一間3D列印房屋。（美聯社）
一對退休的荷蘭夫婦搬進了歐洲的第一間3D列印房屋。（美聯社）

一對退休的荷蘭夫婦搬進了歐洲的第一間3D列印房屋。地產發展商聲稱這些房子從無到有只須耗時5天。

英國媒體「星期日標準報」（Evening Standard）報導，這棟3D列印平房位於荷蘭南部市鎮埃因霍溫（Eindhoven），占地面積28坪，內有2間臥室。

來源：Guardian News

70歲女性茹姿（Elize Lutz）和她67歲先生德克斯（Harrie Dekkers）上個月30日收到了一個應用程式，能讓他們按下數位鑰匙按鈕開啟前門，並將以月租金700英鎊（約966美元）租下這棟房。

報導指出，荷蘭政府規畫在接下來的10年建造更多3D列印房屋，以容納該國目前1700萬且不斷增長的人口。

這棟3D列印平房占地面積28坪，內有2間臥室。圖為起居室。（美聯社）
這棟3D列印平房占地面積28坪，內有2間臥室。圖為起居室。（美聯社）

致力研發3D列印的埃因霍溫理工大學（Eindhoven University of Technology）教授塞勒特（Theo Salet）認為3D列印房子是趨勢：「能減少使用30％耗材，提高永續性。」塞勒特說未來還會將3D列印技術結合木頭或其他材料做成房屋。

這棟3D列印平房占地面積28坪，內有2間臥室。圖為玄關。（歐新社）
這棟3D列印平房占地面積28坪，內有2間臥室。圖為玄關。（歐新社）

德克斯提到在3D列印房屋裡用手機放音樂效果不錯，而當他不聽音樂時，也很享受隔熱牆帶來的寧靜：「聽不見外面的任何聲音，感覺非常好。」

3D列印 租金 退休

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