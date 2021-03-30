我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「若符資格 快接種」加州疫苗全面開打 官員憂供不應求

紓困再發1400元？64國會議員支持「發到疫情結束」

籌錢買房 前屋主靠勢「禁逐令」1年不交屋 夫婦氣炸

聯合新聞網 / 綜合報導
加州夫妻買房一年後仍無法搬進新居。（取材自foxla）
加州夫妻買房一年後仍無法搬進新居。（取材自foxla）

美國加州電視台Fox 11報導，當地一對夫妻崔西（Tracie Albert）及邁爾斯（Myles Albert）去年一月在加州買了一間配有4個臥室的獨棟房，沒想到前屋主竟鑽了「驅逐暫停令」（Eviction Moratorium）的法律漏洞，至今都不肯交屋給他們。

這對夫妻的房仲泰勒（Chris Taylor）表示前屋主當時想立即脫手房子：「他在週日打電話給我說希望兩週內賣出56萬（約合新台幣1598萬元）的房子。除非買主是付現的，否則通常沒辦法在這麼短時間內搞定。」

邁爾斯回想他們盡全力籌到這筆錢：「我們畢生的積蓄，再加上借款，拼拼湊湊才達到這個目標。」

夫妻倆在履約保證期間發現房子有3萬美元的欠稅不動產留置權，延誤了交屋流程，最後夫妻在政府頒布封城及採取其他措施（包括禁止驅逐）前幾周完成交易，但前屋主仍在法令規定下主張自己可以不搬離住處。加州日前將驅逐令延期至2021年6月30日，讓這對夫婦和房仲束手無策。

律師布洛克（Dennis Block）透露光是過去一年，他們就處理至少七宗類似的案件，提醒人們在買房時如果發現任何危險信號一定要格外謹慎。強調這對夫妻遭遇的不幸可能會發生在任何人身上：「拒絕搬離不動產的人不是房客，而是前屋主，他享受轉到他戶頭裡的錢，又鑽法律漏洞不搬出不屬於自己的房子。」

這對夫妻申請了驅逐房客令，但受限於加州的驅逐暫停令，此案被擱置。

崔西提到自己曾試著到草坪上澆水，前屋主衝出來破壞她的灑水噴頭跟電線：「棕櫚樹都快死了，原本一切很美，現在都快毀了。」

邁爾斯則絕望指出他們多次尋求法律途徑，但律師告知如果在其他州就不會發生這種問題，「但因為加州法律是這樣規定，即使我們想幫你也無能為力。」

加州 美國 封城

上一則

聖荷西百年屋搬家 移動3個街區花了5小時

延伸閱讀

「若符資格 快接種」加州疫苗全面開打 官員憂供不應求

「若符資格 快接種」加州疫苗全面開打 官員憂供不應求
弱勢社區金銀島和田德隆被指定重點照顧 疫苗分配仍少

弱勢社區金銀島和田德隆被指定重點照顧 疫苗分配仍少

配偶強暴等同強暴罪 加州議員擬修法加重刑責

配偶強暴等同強暴罪 加州議員擬修法加重刑責
洛州大學接種站 4月中旬關閉

洛州大學接種站 4月中旬關閉

熱門新聞

雙方簽字後，租約便生效。（Pexels）

房東應簽租約 留下證據

2021-03-28 02:00

利用房地產信託 幫不懂理財的遺族守住遺產

2021-03-21 02:00
Photo by Kelly Sikkema on Unsplash

美國國籍在中國工作 收入如何繳稅？

2021-03-27 06:30
加州夫妻買房一年後仍無法搬進新居。（取材自foxla）

籌錢買房 前屋主靠勢「禁逐令」1年不交屋 夫婦氣炸

2021-03-30 01:44

歡喜租屋 竟被流浪漢霸占

2021-03-14 03:00
美國住房市場在疫情下持續火爆。（美聯社）

2021年經濟K型恢復後 房市熱租屋冷

2021-03-07 02:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
影／追緝惡棍：亞裔紐約地鐵遭非裔暴毆 勒頸昏厥

影／追緝惡棍：亞裔紐約地鐵遭非裔暴毆 勒頸昏厥

CDC主任瓦倫斯基：疫情嚴重猶如「瀕臨末日」

CDC主任瓦倫斯基：疫情嚴重猶如「瀕臨末日」
注射疫苗後到CDC登記可換取疫苗護照？並非如此

注射疫苗後到CDC登記可換取疫苗護照？並非如此
說新冠病毒從武漢實驗室流出 馬州議員喊芮斐德下台

說新冠病毒從武漢實驗室流出 馬州議員喊芮斐德下台
傳老虎黨家族辦公室大爆倉 巨額拋售後華爾街緊盯開盤

傳老虎黨家族辦公室大爆倉 巨額拋售後華爾街緊盯開盤