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費城高檔房產市場火熱 這價位最具競爭力

編譯周芳苑／即時報導
費城都會區售價在百萬左右的住宅，近來競價激烈且脫手迅速。(Compass Real Estate經紀團隊Susan Fitzgerald Team網站)
費城都會區售價在百萬左右的住宅，近來競價激烈且脫手迅速。(Compass Real Estate經紀團隊Susan Fitzgerald Team網站)

地產仲介業者Bright MLS調查顯示，費城地區豪宅需求旺盛，高檔房地產市場火熱，近來競價戰頻傳，該類型房市不僅成交快速且房價居高不下。

Bright MLS數據顯示，費城地區豪宅今春銷售熱絡，在大西洋中部地區屬一屬二。

費城問詢報報導，切斯特郡(Chester County)是費城地區豪華房屋市場之一，該地區需求不斷上升，競購戰和銷售均出現快速成長。

以位於費城Berwyn地區一棟約3000 平方呎的房子為例，這棟房產有大院子，步行可到學校、公園和公交車站，掛牌價92萬5000 元，在8月推出上市，僅三天便以110萬元成交。

經手出售的Compass Real Estate經紀團隊Susan Fitzgerald Team領隊菲茨杰拉德(Sue Fitzgerald) 表示，當地經常有這樣的競購情形。

在費城人口多的領郡，豪宅100萬至150萬元左右最具競爭力，供需比最低、銷售速度最快、買方加價金額最高。

涵蓋賓州、新澤西州和德拉瓦州的費城都會區豪宅買家面臨激烈競爭，所售出的豪宅中，過半成交價高於掛牌價。

Bright MLS首席經濟學家斯圖爾特文 (Lisa Sturtevant) 說，疫情爆發以來，豪宅銷售速度加快，費城都會區今春一半求售豪宅不到八天便簽約。

費城今春整體房屋銷售較去年同期約減少2%。同一期間，豪宅銷售量增加近20%。

根據Bright MLS定義，豪宅是各地價位前5% 的住宅。在費城都會區，今年第二季售價至少 89萬9900 元便視為豪宅。

Bright MLS 將價格前1%的房屋定義為超豪宅(ultra-luxury)。

斯圖爾特文表示，整個大西洋中部地區去年豪宅待售屋太少，導致供不應求。費城今春待售屋數量比去年同期多，如果房屋價格適合市場、狀況良好且位置理想，房屋一列出，買方隨之出現。

尤其部分地區的豪宅尤其受到歡迎。其中郵遞區號19355的馬爾文地區(Malvern)，在今年春季的大西洋中部十大超豪宅市場中的銷售排名第五佳，數據顯示，2024年第二季度，該郵遞區號區售出價錢在房市頂尖1％價格的房屋，成交高達23套。

豪宅供不應求、買家競購，房價居高不下。

今年第二季，費城都會區豪宅售價中間值116萬8479 元。略高於去年同期。

今春售出的豪宅中，過半成交價高於掛牌價，平均高2%，以中價住宅來說，約相當於2萬4500 元。

費城第二季售出的豪宅約 37% 以現金購買，略高於去年春季。

費城 房價 新澤西州

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