在美國擁屋成本有多高？不含房貸1年還要多繳1.8萬元

在美國，不含房貸費用在內，光是擁有並維護一間一般獨棟屋的平均年支出在3月達到1萬8118美元。(美聯社)

在美國，擁有一棟房子必須付出的常態成本從2020年來已大增26%，原因是在整體經濟高通 膨時期，稅費、保險 費與電力等公用事業費用全都激增。

個人理財網站Bankrate的資料顯示，不含房貸費用在內，光是擁有並維護一間一般獨棟屋的平均年支出在3月達到1萬8118美元。

這項計算是基於房仲業者Redfin 3月中位數銷售價格436,291美元的房屋所計算。

Bankrate分析師歐斯卓斯基表示：「看到要維護一棟房子所需要如此多的成本，著實驚人。直到你擁有一棟房子，才知道你每個月和每年要花多少錢投入房子。」

在這份分析中，Bankrate計入了房屋稅、房屋保險、能源費用、網路與有線電視費用，以及以房價2%來估算修繕費用，最後這一項是許多屋主常會低估的成本。

Bankrate的研究結果發現，房屋維修費用占了房屋持有成本的很大一部分。在租稅水準較高的州，例如紐澤西和康乃狄克州 ，房屋稅費是第二大的擁屋成本項目。

歐斯卓斯基說，雖然新屋的屋主不必支付太多修繕費用，但購屋者知道這些資訊是有用的，「有更多準備、在高息存款帳戶中擁有一些額外現金肯定比較好，避免準備不足和倉促慌亂。」