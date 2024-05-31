我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

明尼蘇達州槍擊案3死多傷 警察中彈身亡、槍手遭擊斃

NBA／唐西奇、厄文狂轟76分 獨行俠隔12年重返總冠軍賽

超車紐約、北京 台北新建公寓房價漲幅居全球第五 同國家2城市並列第一

編譯黃淑玲／綜合外電
日本東京一處公寓大樓興建時的檔案照片。 （路透）
日本東京一處公寓大樓興建時的檔案照片。 （路透）

日本不動產研究所（JREI）最新發布的資料顯示，在截至4月止的過去半年裡，台北市新建公寓房價上漲0.7%，在全球15座主要城市排名第五，超車美國紐約的0.3%漲幅。日本東京和大阪則以1.5%的漲幅，並列第一，香港以下跌2%墊底。

日本不動產研究所30日公布「國際不動產價格租金指數」報告顯示，在東京、大阪、首爾、北京、上海、香港、台北、新加坡、吉隆坡、曼谷、雅加達、胡志明市、雪梨、紐約及倫敦等15座城市中，東京與大阪新建公寓價格在去年10月到今年4月都上漲1.5%，為JREI自2010年開始進行這項調研以來，首次有兩座日本城市的房價漲幅並列冠軍，反映日圓貶值吸引國際投資客進入日本不動產市場。

報告顯示，新加坡新建公寓價格同期上漲1.3%，位居第三，澳洲雪梨漲幅為0.9%，排第四。排第六的美國紐約漲幅0.3%，倫敦下跌0.4%，為倒數第四名。中國的北京（跌0.5%）、上海（跌0.6%）及香港（跌02%）包辦最後三名。

日本城市名列榜首的原因除了日圓匯價下跌，還有土地、勞工、建材等建築成本高漲。一位不動產開發商高階主管對日經新聞表示，「建造公寓大樓的成本增加20%~30%，支撐房價上漲」。

供應短缺也是個重要因素。蛋黃區新成屋愈來愈少，因為能開發的土地縮減。去年東京都心投入市場的新建公寓戶數11,909戶，約只有十年前的40%。

三井不動產最近在東京推出新的高樓公寓建案，開放說明會網路預約時，流量爆滿，有意購屋者擠著登記時段。這個建案的三房物件面積72~80平方公尺（約22坪~24坪），售價大部分落在1.5億日圓區間（約95.3萬美元）。三井不動產社長植田俊說：「股市上漲的財富效應，讓買家提高了預算。」

另一個鄰近大阪車站的高樓建案，最高價的一戶要賣25億日圓（約1590.1萬美元）。

仲量聯行的資料顯示，今年第1季流入日本的不動產投資資金躍增至1,773億日圓，遠多於去年第4季的451億日圓。蘇富比國際房地產表示，富裕國際買家偏好東京市中心港區或澀谷區的豪華公寓。專事國際買家房產仲介的Housing Japan執行長橋本光央說，80%顧客來自亞洲其他國家。

日本 香港 房價

上一則

新州Waldwick兩房一衛小屋 溢價近14萬賣出

延伸閱讀

治安堪憂 時報廣場爆砍人 紐約社區收恐怖威脅

治安堪憂 時報廣場爆砍人 紐約社區收恐怖威脅
川普：陸若侵台 我會炸北京 陸國防部痛批：喪心病狂

川普：陸若侵台 我會炸北京 陸國防部痛批：喪心病狂
場邊人語／抵埠三場 攻勢流暢

場邊人語／抵埠三場 攻勢流暢
格力晶宏(KINGHOME)新技出海助力北美節能減排 宜家冷暖集團紐約州獨家代理

格力晶宏(KINGHOME)新技出海助力北美節能減排 宜家冷暖集團紐約州獨家代理

熱門新聞

AI蓬勃發展，科技公司收入大增，也帶動矽谷的房地產市場。圖為矽谷的住宅。(取自Mountain View Estate臉書)

AI爆炸式成長 帶動矽谷豪宅市場 房屋上架平均9天就賣掉

2024-05-26 22:14
房屋保險費用是否進一步調漲，受到各界關注。(Pexels)

再保險政策 是導致房屋保險增加的幕後因素

2024-05-24 09:56
日本東京一處公寓大樓興建時的檔案照片。 （路透）

超車紐約、北京 台北新建公寓房價漲幅居全球第五 同國家2城市並列第一

2024-05-31 05:06

超人氣

更多 >
科技大老吃什麼？黃仁勳宴請供應鏈夥伴 功夫菜價格曝光

科技大老吃什麼？黃仁勳宴請供應鏈夥伴 功夫菜價格曝光
歷史性判決 川普封口費案34項指控全有罪 7/11判刑

歷史性判決 川普封口費案34項指控全有罪 7/11判刑
好市多這款熱銷堅果 會員讚「最棒點心」：吃到臉頰痛也停不了

好市多這款熱銷堅果 會員讚「最棒點心」：吃到臉頰痛也停不了
聰明旅客搭郵輪 會做這4件事

聰明旅客搭郵輪 會做這4件事
拒絕白男搭訕 亞裔女慘遭當街辱罵+暴打 臉縫11針

拒絕白男搭訕 亞裔女慘遭當街辱罵+暴打 臉縫11針