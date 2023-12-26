惠譽：美88%都會區房屋超值1成 明年不會跌、再貴3%

惠譽指出，都會區房地產11月中位數漲價到38萬7000元。(美聯社)

評級機構惠譽 (Fitch)表示，美國88%都會區的房地產 價格，依今年第二季要比真實價格貴上約一成，因為市場普遍預期，聯準會(Fed)明年要降指標利率，所以房價明年不會跌，只會再漲3%。

每日郵報(Daily Mail)26日報導，惠譽指出，都會區房地產11月中位數漲價到38萬7000元。市場預期聯準會明年要降利率，房貸利率也會下跌，所以熱度不會退燒，只有更火。

惠譽表示，估計來年房價漲幅為0到3%之間；2025年漲風再起，漲度在2%到4%。這種狀況持續影響購屋能力，對首購族、剛入門的人尤為如此，局限住房屋需求。

但個人理財網站GoBankingRates的研究員依房地產入口網站Zillow的數據，公布另一份報告，指出有20個都會區的房價被「低估」，有便宜可揀。每日郵報表示，信者自信，報導概不負責。

最被低估的都會區，首在佛州 珊瑚角(Cape Coral)，原因在該地區平均屋價為41萬9840元，但2023年掛牌求售的房地產中位數為16萬9989元，足足低估了24萬9851元。

但華爾街日報8月報導，住屋保險公司為彌補巨額承保損失，正試圖提高費率或從沿海城市如佛州珊瑚角(Cape Coral)等災害頻發地區撤資。保險訊息研究所(Insurance Information Institute)數據顯示，佛州人民平均年度房屋保費過去五年已增加兩倍，從2019年的1988元增至6000元。

被低估的都會區第二名是威斯康辛州的尤克萊(Eau Claire)，被低估達11萬875元；當地媒體報導，鴻海集團旗下富士康在當地的投資沒有進展，園區閒置。

被低估的第三名是夏威夷州的檀香山市中心(Urban Honolulu)，被低估達7萬2819元。第四名為佛州蓬塔戈爾達(Punta Gorda)，當地在2022年颶風伊恩侵襲佛州沿海城鎮時是重災區。第五名是加州舊金山市以及威斯康辛州的密爾瓦基市。