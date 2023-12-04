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需求強勁、供應緊縮 路透調查：明、後年全球房產價格上漲

編譯黃淑玲／綜合外電
美國加州Mountain View一處住房建案工地。（路透）
美國加州Mountain View一處住房建案工地。（路透）

路透調查最新顯示，全球大多數主要市場的房地產價格將在未來兩年上漲，原因是需求強勁與供應緊縮，蓋過了利率上升的影響。

已開發國家的房價普遍已讓分析師跌破眼鏡。今年年初，分析師預測房價將從新冠時期的高峰出現兩位數下跌，但現在看來，大多數市場今年依然上漲。

雖然預期明年和2025年房價將繼續上漲，但房貸利率偏高，加上消費者負擔得起的房屋供應不足，房價應該無法上漲得太快。

路透在11月15日至12月4日期間，對全球100多位房地產市場策略師進行的調查顯示，在八個主要房地產市場中，有五個市場的房價明年估會上漲，而所有市場的房價在2025年都將上漲。

萊坊（Knight Frank）研究部門主管Liam Bailey說：「目前房屋可售物件供應較少，支撐並維持了房價。房價沒有大跌。而且實際上，許多市場正開始再度上升，這是因為物件非常少。」

在接受本項調查的美國、英國、加拿大、澳洲、紐西蘭、德國和杜拜等主要住房市場，2025年房價預計將上漲1.3%至5%。印度房價漲幅預計將超過7%。

路透新調查的結果，對屋主來說仍然是個好消息，因為年初時，他們曾預計今年全球經濟將進入衰退，房產價值將大幅縮水。不過，這也意味著購房能力繼續是一個令人擔憂的問題，尤其是對於多年來一直在觀望的首次購屋者而言。

儘管如此，91位回答附加問題的房產策略師中，有65位（71%）表示，未來一年首購族的購房負擔能力將得到改善。在回答另一個問題的84位分析師中，有51位（61%）表示，讓人買得起的住房的供應量，預計未來兩到三年可以改善，但其中只有10位認為供應量將改善到足以滿足需求的程度。

根據這項調查，今年美國平均房價將上漲2.7%，2024年漲幅估為1.8%。這高於9月份的調查結果，當時預測這兩年的房價將持平。

澳洲房價預計今年將上漲8%，明年再漲5%。紐西蘭明年將上漲4%，2025年將上漲5%，紐西蘭未來兩年的房價漲幅，較8月調查所估的分別上漲5%和6%略為下修。

德國和英國房價預料明年分別下跌2.8%和2%，但預計這兩個市場2025年會轉為上漲，漲幅在2～3%左右。

展望加拿大房價，2024年將停滯不前，2025年可望上漲3.3%。而印度市場受高收入者需求推動，房價今、明兩年預料會大漲6.8%。

房價 房地產 澳洲

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