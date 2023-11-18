美國不正常？買賣房子付6%佣金 養300萬仲介商

美國是全球唯一買賣房子要付6%佣金的國家，養活了300萬人的房仲大軍。圖為猶他州鹽湖城一名房屋仲介，在待售的房屋前掛起待售的牌子。(美聯社)

美國是全球唯一買賣房子要付6%佣金，養300萬仲介商的國家，仲介抽成之高和人數之多，華爾街 日報說，和全世界其他國家比起來，都不「正常」。

5-6%的佣金，通常買方和賣方的仲介商平分，這個比率，比其他國家高很多。300萬人的房仲大軍，陣容之大，連第二名國家都遠遠不如。

法院上月對抽成比率的裁決，可能顛覆美國房地產 市場，永遠改變房屋仲介的報酬制度。

Keefe, Bruyette & Woods投資銀行管理部主任托馬塞羅(Ryan Tomasello)說，佣金比率那麼高的原因是買方代理人所提供的服務。他說，在別的國家買房，不見得需用到代理人。

前述訟案的賣方律師說，目前的抽成模式壓制競爭，讓買賣雙方都難以協議出更低的仲介報酬。

全國房地產商協會發言人威廉斯(Mantill Williams)說，抽成比率是可以協商的，該給多少市場決定，也看仲介商替消費者提供了什麼價值。

威廉斯說，全世界比佣金率很容易誤導人，因為沒有很精確地比較服務的價值，和交易過程消費者需要付的許多費用。

但是，對各國房仲佣金頗有研究的聖地牙哥大學教授米勒(Norm Miller)說，賣屋者還是要大膽些要求仲介商降低抽成，因為別國仲介抽成都沒那麼高。日本和阿根廷例外。

上月，聯邦法院陪審團裁決，全國房地產商協會和大仲介公司共謀讓仲介費高居不下。協會打算上訴。

房地產執照法官協會說，美國房地產仲介執照持有人目前在250萬和300萬之間，包括個人與公司。