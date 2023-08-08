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疫情期間空屋多、利率低 千禧世代「住宅自有率」激增

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疫情期間空屋多、利率低 千禧世代「住宅自有率」激增

記者胡玉立／即時報導
美國三分之二地區的房價都創下新高，多數民眾也都認為現在不是購屋的好時機。（美聯社）
美國三分之二地區的房價都創下新高，多數民眾也都認為現在不是購屋的好時機。（美聯社）

新冠疫情是千載難逢的購屋機會；對千禧世代來說，尤其如此；聯邦人口普查局7月發布的當前人口／住房空置調查分析發現，從2016年到2022年，44歲以下群體的住宅自有率大幅上升，而且大多發生在疫情期間。

有線電視新聞網(CNN)報導，紐約市居民、34歲和36歲的帕森斯夫婦(Yue & Chris Parsons)就是在疫情期間看到了購屋前景：人口外移；購房需求下降，競爭減少；賣家積極出售已負擔不起的公寓；房貸利率跌至歷史低點。

帕森斯夫婦在2020年12月從第六大道、面積650平方呎的狹小公寓，成功換到曼哈頓中城地獄廚房區(Hell's Kitchen)附近一套兩臥兩衛浴公寓；要價125萬屋主因為急售，最後同意以119萬元成交；他們還簽下30年超低房貸固定利率2.875%。

帕森斯慶幸地表示，換成現在，他們根本買不起類似房產，「沒人能真正把握市場時機，我們卻在人生正確時刻買了房。真的很高興。」

根據人口普查局數據，2022年全國住宅自有率為65.8%，高於2019年的64.6%；推動比例上揚的主力是44歲以下買家。

自2004年法拍屋危機和2008年經濟大衰退到2016年，全國住宅自有率降了5.6個百分點，降至63.4%；即使是疫情高峰期的購房狂潮也未能恢復昔日水平。

2016年至2019年間，55歲以下群體的住宅自有率上升；但55歲以上老年家庭住宅自有率保持穩定。2016年至2022年間，年輕群體住宅自有率增長更大，35歲以下群體上升4.5個百分點，35歲至44歲群體上升3.6個百分點，而55歲至65歲以及65歲以上群體的增長率都少於1個百分點。

不過，即使年輕人住宅自有率增加，老年人的住宅自有率仍然高得多；55至64歲的住宅自有率為75%，65歲以上為79%；35至44歲為62%，35歲以下為39%。

全國房地產經紀人協會(NAR)副首席經濟學者兼研究副總裁勞茨(Jessica Lautz)在上周的經濟峰會上表示，年輕人住宅自有率上升，值得慶祝。據NAR稱，目前首次購房者的平均年齡為36歲。

疫情 人口普查 利率

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