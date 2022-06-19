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買房現在比租房貴 尤其在房價漲得快的地區

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買房現在比租房貴 尤其在房價漲得快的地區

編譯季晶晶／綜合報導
數據顯示，比起一年前買房與租房的成本幾乎相同，現在買比租貴。(路透)
數據顯示，比起一年前買房與租房的成本幾乎相同，現在買比租貴。(路透)

房市可能正在放緩，但擁有一棟房子仍然成本高昂，比起一年前，現在買比租貴。

在John Burns地產諮詢公司的部落格，資深研究經理Danielle Nguyen撰文指出，一年前，買房子和租房子的每月成本幾乎相同，但是「現在，擁有房屋的成本比租房高出839元，差距之大比本世紀初以來的任何時候都高出近200元」。

這種現象在房價上漲快的地區尤其明顯，例如科羅拉多州丹佛、亞利桑納州鳯凰城、佛羅里達州坦帕和田納西州納許維爾。

展望未來，Nguyen表示，高房價和不斷攀高的利率可能影響購屋者，現在能負擔得起房屋的人變少，首購族被排擠在最熱門的房市之外。

John Burns的假設是以當前價格中位數的80%購屋，買家付5%的頭期款，取得30年期固定利率房貸。

另據Redfin的數據，截至2022年4月，在整個住房市場，租屋要花大約每月1962元，如果購屋時先支付7%的頭期款，每月房貸是2114元，比租屋高152元。

Nguyen 補充說：「隨著需求轉向租賃，先前不願意把房子賣給出租屋投資人的建商現在接受報價。投資人的強勁需求將為今日房價提供額外的支撐。」

疫情期間，人們可以遠距工作，搬離了擁擠的城市，帶動房價上漲，擁有房屋的成本走高。建築成本上揚和庫存短缺同步推高房價。根據Zillow的數據，截至5月31日，美國一棟典型的房子價值通常接近35萬元，遠高於2020年1月，疫情蔓延前的25萬1000元。

房價 疫情 投資

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