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美30年期房貸利率逼近6% 仲介：更多民眾不敢買房

洪啟原
房貸機構房地美表示，美國30年期房貸利率在本周升至5.87%，為2008年11月來最高。若根據其他指標，房貸成本早已超過6%。(歐新社)
房貸機構房地美表示，美國30年期房貸利率在本周升至5.87%，為2008年11月來最高。若根據其他指標，房貸成本早已超過6%。(歐新社)

美國房貸仲介賴澤森本周報價給客戶，發現30年期房屋抵押貸款利率竟高達6%，他還以為搞錯了。上次報價這麼高，是在2008年底，當時各國決策者一頭栽入超低利率時代，設法讓經濟不致脫軌。

房貸機構房地美（Freddie Mac）周四公告，30年期房貸利率本周升至5.87%，為2008年11月來最高。有的房貸利率報價已超過6%。

加州房貸評機構Mortgage Grader總裁澤森說：「這太令人震撼了，我認為未來將看見非常嚴重的經濟衰退。」

對住宅市場和整體經濟而言，借款成本正迅速攀升，甚至可能正逼近臨界點。這項成本正是聯準會（Fed）最後是否以軟著陸或硬著陸以抑制通膨的指標。Fed 15日宣布升息3碼（75個基點），創下1994年來最大升幅。

隨著房價飆漲，從1月歷史新低爬升逾一倍的美國30年期房貸利率，正加深民眾住宅可能無力負擔的危機，這項危機早在疫情期間持續擴大。貸款成本高漲導致不動產銷售趨緩，且不利首購族買房，放款機構和仲介商也因此紛紛裁員。

數據供應商Black Night副總裁沃爾登說：「我們公布6月數據時，預料見證歷來最低的住宅負擔能力。長期待在住宅市場者，他們的地位已相當穩固。但對於想進入住宅市場的人，他們過去兩年遭遇非常大的挑戰，且未來面臨的挑戰將更嚴峻。」

Fed須在升息和抑制通膨之間取得平衡，以免造成經濟崩盤。房地產網站Realtor.com首席經濟學家海爾表示，當消費者對景氣、自身工作和財務狀況感覺良好，就很容易花大錢消費，例如購屋。

利率 貸款 升息

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