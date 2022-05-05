買房好時機？僅3成民眾同意 44年來首次跌破半數

由於房價暴漲和房貸利率升高，越來越少人認為現在是買房好時機。圖為賓州一處房屋成交。(美聯社)

蓋洛普(Gallup)民調 顯示，考量房價 暴漲和房貸利率 升高，認為現在是買房好時機的美國成人愈來愈少。

「消費者新聞與商業頻道」(CNBC)4日報導，蓋洛普這項民調結果並不令人意外。

蓋洛普4月1日到19日進行一年一度的「經濟與個人財務」(EPF)民調訪查，結果顯示，只有30%受訪成人認為現在是買房的好時機，比一年前的相同民調結果下跌23個百分點，這也是該民調自1978年詢問受訪者此問題以來，首次跌破50%。

史坦普(S&P)與Case-Shiller房價指數顯示，新冠肺炎疫情開始以來，房價上漲34%。

房價大漲與房貸利率有關，疫情第一年，房貸利率超低，但近幾個月反彈逾兩個百分點。

房屋可負擔性降至歷史新低點，由於高房價和高房貸利率，每戶平均房貸比疫情之前多2000元。

由於房價暴漲和房貸利率升高，越來越少人認為現在是買房好時機。圖為喬治亞州麥迪遜一處房屋求售。(美聯社)

待售房屋數量仍處於歷史新低，忙碌的春季市場對刺激庫存助益不大；房市需求依然強勁，尤其是來自千禧世代的購屋族，但許多買家望價格而卻步，房市銷售連續第五個月下跌。

蓋洛普報告指出，主要購屋族群目前對房市的看法，大多比一年前更悲觀。

去年對房市較樂觀的那群人，顯得最喪氣，其中大部分是來自中西部郊區的高收入居民。

若以年齡區分，18歲到24歲的年輕人中，只有25%認為現在是買房的好時機，此比率一年前為42%。

對35歲到54歲的人們而言，28%的人認為目前房市不錯，去年有52%的人如此認為。

長者對房市更樂觀，35%的人認為現在是買房好時機，但也比2021年的61%減少許多。

儘管房貸利率高昂，大多數人仍認為房價會繼續上漲。

眾分析師看法不同，但大多數人認為現行兩位數的年增率會減至4%到6%。

雖然國人目前對買房感到悲觀，但也有愈來愈多人認為，房地產是一項很棒的長期投資；蓋洛普民調顯示，約45%人選擇房地產，24%買股票，15%的人購入黃金作長期投資。

蓋洛普2011年開始詢問長期投資選項的問題，房地產一直落後黃金，2014年才開始成為首選。