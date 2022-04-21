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房市火熱 3月中位房價37.53萬元 創23年最高

記者胡玉立／綜合報導
3月中位數房價創下37萬5300元歷史新高，但房屋銷量降低；圖為波士頓一處房屋待售。（美聯社）
3月中位數房價創下37萬5300元歷史新高，但房屋銷量降低；圖為波士頓一處房屋待售。（美聯社）

房貸利率急劇攀升、待售房屋持續短缺，房地產市場正處於15年來最火熱高點，3月中位數房價更創下37萬5300元歷史新高。但房屋銷量也在減少，全國房地產經紀人協會首席經濟學者勞倫斯·尹(Lawrence Yun)表示，疫情期間房屋上市不到一個月、甚至幾天內就賣掉的狂熱現象，開始緩解，房屋銷量正恢復到疫情前的水平。

全國房地產經紀人協會(NAR)20日表示，3月成屋銷量較2月下降2.7%，較去年同期下降4.5%。勞倫斯·尹指出，目前房貸利率為5%，回到2011年以來的最高水平，他預計2022年房屋銷量將比去年下降10%。

分析師預計，由於供應有限，房價將繼續攀升。3月成屋房價格中位數比去年同期上漲15%，至37萬5300元，創下1999年以來的歷史新高。

3月中位數房價創下37萬5300元歷史新高，但房屋銷量降低；圖為北加州一城市正在...
3月中位數房價創下37萬5300元歷史新高，但房屋銷量降低；圖為北加州一城市正在興建的新屋。（Getty Images）

與此同時，房貸利率走高和待售房屋庫存極低，已導致部分買家收手。據抵押貸款銀行協會(MBA)季節性調整指數，上周房貸申請量比一周前下降3%，比起一年前下降了14%。位在聖地亞哥的房地產經紀人普拉賽 (Monika Prasai) 說：「我們確實看到很多預先批准貸款的認真買家，早在一個月前就準備買房，現在卻已不在市場上了。」

但全國房地產經紀人協會指出，截至3月底，待售房屋庫存95萬套，比2021年3月下降9.5%；市場上許多房屋仍收到多個報價。春季通常是房屋銷售最繁忙的季節，40%的典型成屋買賣發生在3月至6月；房地產經紀人已看到今年春季活動回升的跡象，但預計今春銷售量將低於去年旺季。

「市場上的人數已減少，但市場上的房屋數量也減少了。」海軍聯邦信用合作社(NFCU)企業經濟學者弗里克(Robert Frick)說：「若房貸利率進一步上升，將會開始成為影響因素，但目前還不構成影響因素。」

消費者則對房市感到悲觀。紐約聯邦儲備銀行(Fed)2月調查的非房主表示，他們認為自己未來會擁有房屋的可能性已自一年前的51.6%，降至調查時的43.3%；是2014年以來的最低紀錄。房利美(Fannie Mae)3月進行的調查則顯示，只有24%消費者表示現在是買房好時機，此比率不到一年前的一半；而且是2010年年中以來的歷史新低。

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