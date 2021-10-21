NBA球星西蒙斯再賣新澤西豪宅 開價500萬元

西蒙斯出售新澤西豪宅。（取材自推特）

76人隊球星西蒙斯（Ben Simmons）求去心意似乎愈來愈明顯，日前才有費城 媒體報導，西蒙斯求售自己費城當地其中1間豪宅，今天他再將鄰近費城球場的另間新澤西 豪宅登錄到多個房地產 網站，出售價格是500萬美元。

這棟豪宅佔地10477平方英尺，離76人主場富國銀行中心（Wells Fargo Center）僅23英里。豪宅中除有5間臥房和6間浴室，還有雙島廚房、設有整面酒櫃的餐廳、視聽空間、狗屋、有3個車位的車庫、電動空間，甚至還有品茗香檳的專屬房間。

76人隊球星西蒙斯。（路透）

西蒙斯這棟豪宅有寬敞的戶外空間中，車道盡頭設置了一個籃框；而從賣房網超過70張照片可看到，房內還有一面跨滿球衣的擺飾牆，還有西蒙斯外好的霓虹燈裝飾。

西蒙斯今年初已在洛杉磯以1750萬美元購入另棟豪宅，如今出售費城附近房地產，和76人球團關係又限僵局，還沒迎接開幕戰就話題不斷。