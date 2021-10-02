京津冀過熱、三四線太冷 中國房地產市場走向兩極

中國房地產走向兩極化，有的地方過熱，有的地方過冷。圖為9月12日，市民在福州一售樓部瞭解新建住宅信息。(中新社)

當前中國房地產 市場走向兩極分化，有的城市房市過熱，以致地方政府推出限漲措施；也有的城市房市過冷，必須當地政府推出限跌措施，以挽救可能崩潰的房地產市場。

中國新聞周刊報導，近日，河北省張家口市發布「限跌令」，規定新取得預售許可證的項目銷售價格不得低於備案85%。在此之前，也有岳陽、桂林、菏澤、江陰、株洲、唐山等多個城市，針對開發商降價的情況祭出「限跌令」。

與上述城市形成鮮明對比，今年以來，已經有上海、廣州深圳、東莞、無錫、寧波、成都、西安等11個城市為了防止房產過熱，提出二手房指導價政策。

小至北京市海淀區房地產經紀協會也發布了部分熱點社區的二手房指導價。

報導說，限跌令不是第一次出現，過去每當房市不景氣，開發商資金鏈壓力大，就會出現新房打折促銷。在2008年、2014至2015年，很多城市都曾出過「限跌令」。

但廣東住房政策研究中心首席研究員李宇嘉表示，「限跌」可以緩減下跌的節奏，但無法阻止下跌的進程，根本原因還是在於當地的產業和人口基礎。

不少地產業內人士認為，幾年前中國官方推動大規模的「棚改貨幣化」，補貼棚戶居民購屋，推升許多三、四線城市的房價 。但到2021年，當大部分三、四線城市棚改貨幣化的利多釋放殆盡，預期中的橫盤或下跌也到來。

這些三、四線城市的情況顯示出中國當前城市房價兩極分化加劇。人口逐漸減少後，人口大量向省會城市聚集的現象也會愈來愈明顯，人口增量難以支撐樓市需求的三四線城市，房價會持續下跌。

李宇嘉說，當下房地產重心已開始向都市圈轉移，包括京津冀、長三角、大灣區、成渝等幾大都市圈，以及9個國家中心城市在內的核心區域，正在成為房市供應和需求的有效區域，占新增供需的比例也愈來愈大。