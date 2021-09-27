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蘋果CEO庫克「撿便宜」 1010萬買下Madison Club豪宅

編譯季晶晶／綜合報導
蘋果執行長庫克在加州拉昆塔高檔社區Madison Club置產。（取材自房地產商Redfin）
蘋果執行長庫克在加州拉昆塔高檔社區Madison Club置產。（取材自房地產商Redfin）

蘋果執行長庫克（Tim Cook）斥資1010萬美元，在加州拉昆塔名人出沒的高檔社區Madison Club買豪宅。這筆交易其實發生在還沒爆出疫情的兩年前，但至今才證實那位神秘的矽谷買家確實就是庫克。

蘋果執行長庫克在加州拉昆塔高檔社區Madison Club置產。（取材自房地產商...
蘋果執行長庫克在加州拉昆塔高檔社區Madison Club置產。（取材自房地產商Redfin）

蘋果執行長庫克在加州拉昆塔高檔社區Madison Club置產。（取材自房地產商...
蘋果執行長庫克在加州拉昆塔高檔社區Madison Club置產。（取材自房地產商Redfin）

這棟豪宅在房地產房源共享系統登錄的價格是1010萬美元，公開紀錄則顯示「僅」910萬美元。不管真正買價是多少，庫克都撿到便宜，因為最初開價1150萬美元，而兩年來，加州沙漠區房價不斷增值，庫克這棟占地0.8英畝的豪宅，價值很可能接近1200萬美元。當然，淨資產高達15億美元的庫克不太可能需要這麼一點額外的錢。

蘋果執行長庫克在加州拉昆塔高檔社區Madison Club置產。（取材自房地產商...
蘋果執行長庫克在加州拉昆塔高檔社區Madison Club置產。（取材自房地產商Redfin）

蘋果執行長庫克在加州拉昆塔高檔社區Madison Club置產。（取材自房地產商...
蘋果執行長庫克在加州拉昆塔高檔社區Madison Club置產。（取材自房地產商Redfin）

也在Madison Club置產的名人包括耐吉（Nike）創辦人奈特（Phil Knight）、知名經紀人布勞恩（Scooter Braun）、影星洛莉路格林（Lori Loughlin）、超模辛蒂克勞馥（Cindy Crawford），以及社交名媛考特妮卡戴珊（Kourtney Kardashian）。

蘋果執行長庫克在加州拉昆塔高檔社區Madison Club置產。（取材自房地產商...
蘋果執行長庫克在加州拉昆塔高檔社區Madison Club置產。（取材自房地產商Redfin）

庫克的豪宅內部有1000平方英呎（約281坪），大氣但色彩並不繁複，用不同深淺的米色和棕色平衡白與灰的主色調。裡面有足夠寬廣的牆面，可以懸掛色彩豐富的現代藝術，而透過大片觀景窗欣賞到的夕陽景緻，絕對燦爛輝煌。裡面的5間臥室都有全套衛浴設備，再外加兩間化妝室。這種豪宅的標配當然也包括游泳池、池邊吧台，以及附烤肉設備的寬廣陽台。

蘋果執行長庫克在加州拉昆塔高檔社區Madison Club置產。（取材自房地產商...
蘋果執行長庫克在加州拉昆塔高檔社區Madison Club置產。（取材自房地產商Redfin）

現年60歲的庫克擔任蘋果執行長已經超過10年，他上月剛從市值逾2兆美元的蘋果領到7.5億美元的股票報酬。他的主要居所目前仍在舊金山灣區西南部的巴洛阿圖。

蘋果執行長庫克在加州拉昆塔高檔社區Madison Club置產。（取材自房地產商...
蘋果執行長庫克在加州拉昆塔高檔社區Madison Club置產。（取材自房地產商Redfin）

庫克 蘋果 加州

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