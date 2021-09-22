我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

來自台灣的半導體女王蘇姿丰 成為拜登科技顧問

Fed不急於縮表 股指終止連4跌

由愛轉恨？此時想買房的美國人 40年來最少

編譯廖玉玲／綜合外電
去年3月新疫情爆發後，美國各地都傳出房屋短缺，主要是拜遠距上班上學、及房貸利率降至谷底所賜，但供需失衡卻也導致房價飆漲。美聯社
去年3月新疫情爆發後，美國各地都傳出房屋短缺，主要是拜遠距上班上學、及房貸利率降至谷底所賜，但供需失衡卻也導致房價飆漲。美聯社

去年幾乎每個美國人都想買間房，但今年秋天大家卻快被「房事」氣炸了。根據密西根大學的消費者調查，9月僅29%的美國人認為此時是買房的好時機，這個比率是1982年來最小，且離史上最低水準也不遠了。

BusinessInsider報導，就在幾個月前，興致勃勃想買房子的人還相當多；今年初，62%的人還說當時是買房的好時機，2020年3月新冠疫情剛爆發時，這個比率高達65%。

疫情爆發後，美國各地都傳出房屋短缺的情況，主要是拜遠距上班上學、以及房貸利率降至谷底所賜。房屋供需不平衡導致房價飆到令人窒息的高點，尤其是對首購族而言，更是難以承受之重。千禧世代更是情何以堪，他們正進入準備買房的階段，卻沒有什麼好選擇。根據標普CoreLogic美國房屋指數，今年6月美國房價比去年同期大漲18.6%，是連續第三個月改寫新高紀錄。

理論上，增加房屋供給有助房市降溫，無奈「天不從人願」；儘管房屋庫存處歷史低點，新屋開工數也只在疫情前的水準附近徘徊。官方21日公布的數據顯示，美國8月新屋開工較7月增加3.9%，換算成年率為161.5萬戶，比市場預期來得多，但全美房地產經紀人協會（NAR）的資料顯示，要解決房屋不足的問題，需要200萬戶才夠。

美國房貸機構Fannie Mae的經濟學家已下修明年房屋銷售預測，從原本的減少1.6%，調降至減少1.8%，主要理由是房價飆漲且新建案展望不佳。他們認為，購屋熱會隨著房市正常化而慢慢冷卻，但如果要有一個更健康的市場，還是需要更多房子。

美國 疫情 房價

上一則

紐約市首購族最愛社區 羊頭灣奪冠

延伸閱讀

美國債務違約危機山雨欲來 一旦爆發恐無人倖免

美國債務違約危機山雨欲來 一旦爆發恐無人倖免
拜登主持新冠峰會 宣布再捐5億劑輝瑞疫苗

拜登主持新冠峰會 宣布再捐5億劑輝瑞疫苗
飛往美國需求大噴發 維珍航空機票預訂量暴增6倍

飛往美國需求大噴發 維珍航空機票預訂量暴增6倍
投其所好？英相強生搭拜登最愛的火車抵白宮訪問

投其所好？英相強生搭拜登最愛的火車抵白宮訪問

熱門新聞

谷歌將斥資21億元收購位於曼哈頓西區的辦公樓，這筆交易是疫情爆發以來美國單棟樓最昂貴的交易。（Getty Images）

谷歌砸21億 收購紐約曼哈頓辦公樓 創疫情以來最貴紀錄

2021-09-21 23:20
去年3月新疫情爆發後，美國各地都傳出房屋短缺，主要是拜遠距上班上學、及房貸利率降至谷底所賜，但供需失衡卻也導致房價飆漲。美聯社

由愛轉恨？此時想買房的美國人 40年來最少

2021-09-22 17:50

LLC非信託 減遺產稅差很大

2021-09-12 02:00
貝聿銘紐約寓所的書房。(佳士得國際房地產公司)

貝聿銘紐約寓所 860萬元成交 買家是貝粉

2021-09-08 20:32

地產迷思╱冒進投資 當心傾家蕩產

2021-09-05 02:00
面臨多項詐騙重罪指控的矽谷驗血公司Theranos創辦人荷姆斯擁有上億元豪宅。（取自房地產網站Realtor.com）

Theranos詐騙案將開審 創辦人1.35億元豪宅曝光

2021-09-08 01:47

超人氣

更多 >
SB 9法案生效 華人急搶地

SB 9法案生效 華人急搶地
沒人管？華人想打第三針新冠疫苗很容易

沒人管？華人想打第三針新冠疫苗很容易
美單日1900人新冠病歿「搶救早產兒 救不了媽媽…」

美單日1900人新冠病歿「搶救早產兒 救不了媽媽…」
新書爆：川普「這物品」留在白宮 氣得拜登罵F開頭髒話

新書爆：川普「這物品」留在白宮 氣得拜登罵F開頭髒話
美國債務違約危機山雨欲來 一旦爆發恐無人倖免

美國債務違約危機山雨欲來 一旦爆發恐無人倖免