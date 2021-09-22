由愛轉恨？此時想買房的美國人 40年來最少

去年3月新疫情爆發後，美國各地都傳出房屋短缺，主要是拜遠距上班上學、及房貸利率降至谷底所賜，但供需失衡卻也導致房價飆漲。美聯社

去年幾乎每個美國 人都想買間房，但今年秋天大家卻快被「房事」氣炸了。根據密西根大學的消費者調查，9月僅29%的美國人認為此時是買房的好時機，這個比率是1982年來最小，且離史上最低水準也不遠了。

BusinessInsider報導，就在幾個月前，興致勃勃想買房子的人還相當多；今年初，62%的人還說當時是買房的好時機，2020年3月新冠疫情 剛爆發時，這個比率高達65%。

疫情爆發後，美國各地都傳出房屋短缺的情況，主要是拜遠距上班上學、以及房貸利率降至谷底所賜。房屋供需不平衡導致房價 飆到令人窒息的高點，尤其是對首購族而言，更是難以承受之重。千禧世代更是情何以堪，他們正進入準備買房的階段，卻沒有什麼好選擇。根據標普CoreLogic美國房屋指數，今年6月美國房價比去年同期大漲18.6%，是連續第三個月改寫新高紀錄。

理論上，增加房屋供給有助房市降溫，無奈「天不從人願」；儘管房屋庫存處歷史低點，新屋開工數也只在疫情前的水準附近徘徊。官方21日公布的數據顯示，美國8月新屋開工較7月增加3.9%，換算成年率為161.5萬戶，比市場預期來得多，但全美房地產經紀人協會（NAR）的資料顯示，要解決房屋不足的問題，需要200萬戶才夠。

美國房貸機構Fannie Mae的經濟學家已下修明年房屋銷售預測，從原本的減少1.6%，調降至減少1.8%，主要理由是房價飆漲且新建案展望不佳。他們認為，購屋熱會隨著房市正常化而慢慢冷卻，但如果要有一個更健康的市場，還是需要更多房子。