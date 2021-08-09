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馬斯克住的5萬元預鑄屋 等候名單超長 瞧瞧長什麼樣

編譯季晶晶／綜合報導
Boxabl預鑄組合屋Casita的外觀，可堆疊為兩層樓。（取材自Boxabl）
Boxabl預鑄組合屋Casita的外觀，可堆疊為兩層樓。（取材自Boxabl）

商業內幕報導，據傳吸引到億萬富翁、特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）入住的4萬9500美元Boxabl預鑄組合屋，僅有375平方英呎（約10.5坪），卻大受市場歡迎，等候名單估計高達10萬間。

總部在拉斯維加斯的Boxabl於2020年11月宣布，為德州波卡契卡（Boca Chica）的一位「頂級秘密客戶」組裝了一間叫做Casita的預鑄屋產品。馬斯克旗下的SpaceX在那裡設有發射基地。

Boxabl創辦人提拉馬尼（Galiano Tiramani）在一支YouTube影片裡表示，「有這些人成為我們的初始客戶，很讓人興奮。我想這代表大家同意，我們做的是了不起的東西。」他沒有證實馬斯克住在Casita裡，但也沒有迴避這樣的暗示。

Boxabl的歷史可回溯到2017年，提拉馬尼說，他們的團隊看到「巨大的機會」，可將全球各地的建築施工，像任何其他日用品一樣，轉變為工廠裝配線出產的產品。

根據提拉馬尼，其他預鑄屋製造商都苦於運送物流問題，Casitas則因為可以從20英尺折疊到大約8.5英尺，所以能靠卡車運送或用皮卡拖著走。從Boxaabl位於拉斯維加斯的總部出發，每英里運費在2到10美元間。而如果客戶願意支付更高的運費，這些「小宅」也可能運到海外。

內裝的廚房、浴室、電路、管線和空調，幾乎都在工廠出貨前就已全部完成。所以到達指定地點時，這間組合屋只要花幾小時的時間「展開」，鎖上地基並接通水電，就能住人了。

Casita也能堆疊成更高的建築。但如果想要空間更大的預鑄組合屋，要再稍待一下，提拉馬尼說未來會推出更大的單位。

Boxabl說，他們已有4.7萬名客戶在等候名單上，超過2000人付了訂金，由於許多客戶是大公司，需求不只一間屋，所以真實需求更龐大，估計超過10萬間屋。

該公司表示，Casitas的高人氣不全是馬斯克效應，在他之前，社群媒體已接獲4萬間的訂單，SpaceX的傳言爆開後，等候名單增至4萬7000間。

但Boxabl目前僅建了三間Casitas。該公司6月剛搬進17萬平方呎的工廠，希望借助自動化和標準程序，每90分鐘打造出1間Casitas，2022年底前，每年大約3600間。Boxabl取得1000萬美元政府合約，承建軍方住屋，將優先獲得供貨。

以下附有Casita小宅的外觀和內裝照片。

Boxabl預鑄組合屋Casita有廚房和衛浴。（取材自Boxabl）
Boxabl預鑄組合屋Casita有廚房和衛浴。（取材自Boxabl）
Boxabl的預鑄組合屋Casita運到指定地點後，展開進行組合。（取材自Box...
Boxabl的預鑄組合屋Casita運到指定地點後，展開進行組合。（取材自Boxabl）
Boxabl的新工廠只要90分鐘就能蓋出1間預鑄組合屋，相較下一般獨立屋要7個月...
Boxabl的新工廠只要90分鐘就能蓋出1間預鑄組合屋，相較下一般獨立屋要7個月。（取材自Boxabl）
Boxabl的預鑄屋將優先供應美國政府合約。（取材自Boxabl）
Boxabl的預鑄屋將優先供應美國政府合約。（取材自Boxabl）
Boxabl預鑄組合屋Casita的內部示意。（取材自Boxabl）
Boxabl預鑄組合屋Casita的內部示意。（取材自Boxabl）

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