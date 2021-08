德州預售屋1天賣130棟 中國買家最多「看視訊就買了」

德州房地產已躍為受外國投資客歡迎程度排名第三的市場。圖為德州休士頓市郊區的已售成交房屋。(美聯社)

最新調查報告指出,自2020年4月至2021年3月,德州 房地產已躍為受外國投資 客歡迎程度排名第三的市場,其中又以中國 買家最多;經濟學家認為,仰賴外國投資的美國房市雖然在去年受到新冠疫情的影響轉趨低迷,未來12個月景氣將開始回升,但本地買家恐怕將面臨更多競爭。

根據「全國房地產商協會」(National Association of Realtors)的調查,前兩名為佛羅里達州及加州,德州之後為亞利桑納、新澤西和紐約。

過去十年來,房屋銷售額最高的買主一直都是中國人;去年4月到今年3月期間,即使銷售量跌幅高達七成,卻仍撼動不了中國買家排名第一的位置。

德州達拉斯至福和市(Fort Worth)一帶都是古普塔(Nitin Gupta)負責銷售的地區,今年6月他從一名建商的業務得知,當地住宅開發的新建案都已銷售一空;這名業務還向他透露,這些買家都是中國人,而且交易過程還只有透過視訊軟體Zoom。

古普塔說:「這群人就這樣喊著,我要一棟、我要兩棟、我要三棟,然後這名業務就成交50多棟,建商在第一天就賣出130棟。」

數據顯示,美國房市在缺乏外國投資客的助力下一路下滑,過去12個月的房價下跌27%;該調查期間,外國投資客只為美國房市帶來544億元的營收,僅占3%。

賓州大學華頓商學院(Wharton School of the University of Pennsylvania)房地產教授基斯(Benjamin Keys)表示,國內的房價必須仰賴外國投資客推升;他以自己在2020年共同製作的一項調查佐證,依照郵遞區號區分,外國出生的中國人口占比較高的地區,房價在在2012年至2018年間上漲8%。

此外,調查期間,中國買家的成屋銷售價格中位數(median existing-home sales price)達到47萬6500元,比所有外國買家的成屋銷售價格中位數35萬1800元要高出許多。

如今,古普塔一天至少要接五通電話是關於諮詢購屋,他表示除了中國人,印度的買家也很多;他形容:「德州已經成為新加州了。」