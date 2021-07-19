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曼哈頓公寓1.57億元售出 神秘買家傳是蔡崇信

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曼哈頓公寓1.57億元售出 神秘買家傳是蔡崇信

編譯季晶晶／綜合外電
蔡崇信。(路透)
蔡崇信。(路透)

財經網站CNBC報導，阿里巴巴共同創辦人蔡崇信，是曼哈頓最負盛名公寓大樓1.57億元交易背後的「神秘買家」。

根據知情人士，同時是美國NBA布魯克林籃網隊老闆的蔡崇信，在地址220 Central Park South的高檔公寓，分兩筆交易買下兩套一層一戶公寓，總價1.575億美元。這是美國有史以來第3貴的買房交易。最貴的也在這棟樓裡，美國企業家和避險基金經理Ken Griffin在2019年以2.38億美元買下51到53樓共4層樓。

蔡崇信買的是60和61樓，可俯瞰中央公園和曼哈頓中城。交易裡還包括位於18樓的單間公寓，可能供員工使用。

受惠於有Ken Griffin和英國搖滾詩人歌手Sting等名人買屋，即使在疫情期，220 Central Park South的房價仍持續飆升，並已賣出逾90%。蔡崇信的買價均高於原始售價，去年60樓的售價為5,090萬美元，上面一層5,140萬美元，加起來是1.023億美元。

此一交易正值蔡崇信和阿里巴巴的敏感時刻。中國當局近來打擊境內大型科技公司，限制其影響力和數據覆蓋範圍，阿里巴巴股價自去年10月以來已重挫三分之一。蔡崇信之外的另一位阿里巴巴共同創辦人馬雲，在批評中國監管機構以及北京取消他旗下螞蟻金服的首次上市計畫後，已隱身多時。

蔡崇信仍是阿里巴巴的執行副主席和第2大股東。根據彭博億萬富翁指數，他的身價大約100億美元。

蔡崇信出生於台灣，在美國新澤西州上學，1990年代中期在紐約生活和工作，擔任律師和私募股權的高階主管。因阿里巴巴累積巨額財富後，奔波於聖地亞哥和香港之間。他同時持有加拿大和香港護照。

蔡崇信2017年買下布魯克林籃網隊的少數股權，2019年再買進球隊的其餘股權，以及球隊主場館巴克萊中心的經營權，總價超過30億美元。蔡還擔任NBA中國董事會成員，並擁有WNBA的紐約自由隊。

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