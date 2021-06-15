我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美54.4%成人 完全接種疫苗

台新增本土確診132例、8死 陳時中：疫情緩坡下降

全球房地產現今泡沫之大 金融危機以來僅見

編譯黃淑玲／綜合外電
紐西蘭房地產市場泡沫化程度在全球名列前茅。 美聯社
紐西蘭房地產市場泡沫化程度在全球名列前茅。 美聯社

全世界的房地產市場如今出現的泡沫之大，是2008年金融危機以來僅見，彭博資訊經濟學家特別提出警告。其中紐西蘭、加拿大和瑞典被評定是全球最泡沫的三大市場，英國和美國則緊追在後。

●哪裡房價漲最凶（表一） 

彭博經濟學家Niraj Shah指出，「混合多種因素的結果，推升全世界房價到前所未有的水準。」這些因素包括：「創紀錄的低利率、無與倫比的財政刺激、封鎖在家省下的花費拿來當頭期款、有限的物業供給，及預期全球經濟會有強勁反彈等等。」

在家工作的人發現自己需要大一點的居家空間，而一些政府提供的購屋稅負優惠，也助長買氣。

彭博經濟分析整合五項指標來估定一個國家房地產的泡沫程度。指標數值愈高，表示回檔修正的風險愈高。其中房價房租比，以及房價收入比，用於評估房價上漲的持久穩定程度。房價上漲率用來衡量當前的動能。

許多經濟合作發展組織（OECD）國家現在房價比已經高於2008年金融危機前夕的水準。

●泡沫化排名（表二）

Shah分析，儘管風險指標上升，因利率仍維持在很低檔，而現在與過去相比，房貸的貸款條件總體而言比較嚴格，所以還不至出現明顯重挫，全球房地產前景與其說崩盤，不如說將會冷卻下來。「不過一旦借貸成本真的開始上揚，房地產市場以及維持金融穩定的一些廣泛措施，就會面臨關鍵考驗。」

表一 資料來源：OECD，彭博經濟研究
表一 資料來源：OECD，彭博經濟研究
表二 資料來源：彭博經濟研究、國際清算銀行、OECD
表二 資料來源：彭博經濟研究、國際清算銀行、OECD

房價 房地產 利率

上一則

休士頓房市瘋 加數萬元搶購

延伸閱讀

需求瘋狂、房價低 舊金山公寓銷量創16年新高

需求瘋狂、房價低 舊金山公寓銷量創16年新高
德倫學院 貸款經紀人百萬年薪挑戰班

德倫學院 貸款經紀人百萬年薪挑戰班
購買曼哈頓商業地產應注意的事項

購買曼哈頓商業地產應注意的事項
房價漲股價飆 美國人錢多多 家戶財富史上新高

房價漲股價飆 美國人錢多多 家戶財富史上新高

熱門新聞

澳洲一間無廁所浴室的房子近日以366.9萬美元成交。(取材自domain)

這間獨棟屋沒廚房、衛浴 也沒水電 竟以366萬美元成交

2021-06-10 04:30
紐西蘭房地產市場泡沫化程度在全球名列前茅。 美聯社

全球房地產現今泡沫之大 金融危機以來僅見

2021-06-15 05:50
前總統川普形象大跌，加上新冠疫情衝擊， 各地川普大樓的公寓價格暴跌；圖為芝加哥的川普國際酒店。(美聯社)

被前總統拖累？川普大樓房價跌1/3以上 買家撿便宜

2021-06-04 21:31

財產託付親戚 不如信託

2021-06-06 02:00

地產迷思／背著銀行轉產權 小心挨罰

2021-06-13 02:00

房子積欠10年地產稅… 等屋主付清後再買

2021-05-30 02:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
Delta變種肆虐英國 專家憂：美7月底恐大爆發

Delta變種肆虐英國 專家憂：美7月底恐大爆發
美新冠死亡數破60萬 占全球15% 八州確診增加

美新冠死亡數破60萬 占全球15% 八州確診增加
耶魯華生命案／警公布百頁證據 指潘勤軒為兇嫌

耶魯華生命案／警公布百頁證據 指潘勤軒為兇嫌
明後年歐美疫苗訂單已爆量 台灣還要當幾年疫苗孤兒？

明後年歐美疫苗訂單已爆量 台灣還要當幾年疫苗孤兒？
打2劑輝瑞或AZ疫苗能抗變種 預防住院率達96％

打2劑輝瑞或AZ疫苗能抗變種 預防住院率達96％