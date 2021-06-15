全球房地產現今泡沫之大 金融危機以來僅見

紐西蘭房地產市場泡沫化程度在全球名列前茅。 美聯社

全世界的房地產 市場如今出現的泡沫之大，是2008年金融危機以來僅見，彭博資訊經濟學家特別提出警告。其中紐西蘭、加拿大和瑞典被評定是全球最泡沫的三大市場，英國和美國則緊追在後。

●哪裡房價 漲最凶（表一）

彭博經濟學家Niraj Shah指出，「混合多種因素的結果，推升全世界房價到前所未有的水準。」這些因素包括：「創紀錄的低利率 、無與倫比的財政刺激、封鎖在家省下的花費拿來當頭期款、有限的物業供給，及預期全球經濟會有強勁反彈等等。」

在家工作的人發現自己需要大一點的居家空間，而一些政府提供的購屋稅負優惠，也助長買氣。

彭博經濟分析整合五項指標來估定一個國家房地產的泡沫程度。指標數值愈高，表示回檔修正的風險愈高。其中房價房租比，以及房價收入比，用於評估房價上漲的持久穩定程度。房價上漲率用來衡量當前的動能。

許多經濟合作發展組織（OECD）國家現在房價比已經高於2008年金融危機前夕的水準。

●泡沫化排名（表二）

Shah分析，儘管風險指標上升，因利率仍維持在很低檔，而現在與過去相比，房貸的貸款條件總體而言比較嚴格，所以還不至出現明顯重挫，全球房地產前景與其說崩盤，不如說將會冷卻下來。「不過一旦借貸成本真的開始上揚，房地產市場以及維持金融穩定的一些廣泛措施，就會面臨關鍵考驗。」