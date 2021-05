法院認病毒無實體傷害 商業中斷保險多不理賠

新冠疫情持續超過一年,中小企業向保險公司索賠被拒,法院卻認為疫情「未造成實質損害」。(Getty Images)

許多中小企業主都會購買商業中斷保險 (business interruption insurance),以確保在緊急的情況中能獲得保障。實際上,美國 平均有三分之一的小企業擁有商業中斷保險[1],比率可說相當高。然而,商業中斷險到底價值在哪?

這也許可以從德州一家有名的烘焙坊說起。

烘焙坊多災多難 又遇疫情

這家位於德州休士頓的烘焙坊Three Brothers Bakery除了胡桃派出名之外,還以各種天災的受災戶聞名,可說是一家集各種天災人禍於一身的企業。自開業以來,這家有數個店面的烘焙坊已然經歷了火災、水災、風災、以及最近的COIVD-19疫情。當他們在2001年經歷風暴侵襲以後,就學乖了,購買了商業中斷保險,而事實證明這個選擇是對的,因為在2008年颶風來襲,他們損失超過100萬元之際,保險幫他們支付了絕大部分的損失;然後在2015年水災,保險又成功救援了他們近百萬元的損失;2017年又再次救援了哈維颶風帶來的百萬元損失;2018年也救援烘焙坊年底失火的事件。

理所當然的,當2020年初疫情來襲、生意大受影響之際,這家烘焙坊也試著向保險公司提出商業中斷保險的理賠申請。然而,大部分的商業中斷保險都只寫明只理賠「實體損害」(physical losses or damages),而政府勒令停業關門的情況或疫情影響生意的情況,實在難以畫入「實體損害」之列,因此保險公司多拒絕理賠。

想當然在訴訟大國美國,有許多企業主都因此把保險公司告上法庭,企圖讓保險公司從深深的口袋裡拿出錢來。疫情發生一年以來,在全美各地因商業中斷險狀告保險公司的約有1500件案子,雖然絕大多數案件都還在審理中,但在目前已經出判決的近300件聯邦、各州法院的訴訟中,約有84%是判保險公司勝訴,也就是說保險公司不須因疫情造成的營業中斷而作出理賠。原因不外乎上面所提到的,法官們普遍認為新冠疫情並沒有造成「實體損害」。許多法官雖然在紙面上表示對於企業主的同情,但卻兩手一攤表示:這些保險契約的寫法讓他們無能為力。

而看似黑心不顧企業主死活的大金主保險公司們卻也喊冤,例如American Property Casualty Insurance Association的公開發言就表示,這些商業中斷險並不是為了像是COVID-19疫情這樣的情況而產生的,因此訂價時也沒有把這個風險包含進去。保險公司也聲稱,如果由保險公司全面理賠疫情的損失,那麼將可能造成保險業的震盪、進而影響保險公司支付其他理賠案件的能力[2]。在這種情況下,唯有聯邦政府有能力與資源來處理這樣大規模、大範圍且非短期的災害[3]。

美國法院的這些判決結果,卻跟英國法院站在小企業主的那邊大不相同,難道是美國法官們比較沒有同情心嗎?其實不然,這跟美國保險契約文字寫得比較範圍狹窄且精準有關,而這也是因為美國保險制度的特殊性。因為大部分州政府都有規定,任何保險契約的文字都必須經過政府審核,這是許多其他國家所沒有的。也因此,美國的保險契約的字句往往比其他各國的精準度更高而且精煉。

不過也有些立法者和法官有不同想法,例如邁阿密的法官Michael Hanzman在他「勉強」駁回案件的判決書中就認為,保險契約應該更清楚地定義「實體損害」是否包含病毒造成的災害。此外,各州也有議員如紐約州的Robert Carroll,企圖提案逼迫保險公司買單,他們認為保險公司刻意在排除條款中塞進這樣模糊的文字排除非實體傷害,而大部分小企業主根本沒能力去協商或者理解這樣的法律條款,因而政府應該介入。

九一一 催生了恐攻保險法

其實這並非第一次美國政府試圖大幅度介入保險業。最明顯的應該就是九一一恐怖攻擊事件了。

在九一一事件發生之前,幾乎所有的商業中斷保險都包含「恐怖攻擊」(terrorist attack),這項風險並沒有被特別畫分出去。理所當然地,當九一一事件發生之後,幾乎所有保險公司都不再提供這項保險,因為這項保險的潛在理賠金額實在太大了。於是有一段時間,幾乎所有保險公司都拒絕提供任何的恐怖攻擊相關保險,而在恐怖攻擊中心點的曼哈頓,其周邊企業幾乎無法以合理價格買到保險。這對大眾以及企業主而言當然不是好事,於是政府在事件發生之後,開始立法介入催生了2002年通過的《恐怖主義風險保險法》(Terrorism Risk Insurance Act),這個法案意味著當恐怖攻擊造成超過2億元的損失時,將由政府成為保險公司的後援,也因此保險公司開始繼續提供一般企業能負擔的商業中斷保險。

法院判決 還有翻轉可能?

而針對新冠疫情造成的鉅額商業損失,目前雖然已經有近300個法院案件有了初步判決,並且大部分法院都認為保險公司不須理賠,但是在絕大部分案件都還尚未明朗的情況下,到底法院是否會站在保險公司一方都還尚未可知。尤其目前都還沒有上級法院的指標性判決出爐,因此各家保險公司的如意算盤隨時可能翻轉,並且開始有人主張病毒確實會造成「實體」損害。

也許大部分人都會直覺地認為,病毒只會附著在物體表面、然後只要清潔之後就不會對實體物件造成影響,然而這真的是科學的事實嗎?尤其當一個跟過往病毒都完全不同的新病毒出現之時,這個「理所當然」的認知還能延續多久呢?至少佛州的律師Hugh Lumpkin就質疑這個「理所當然」的認知,他認為「病毒不會造成物體實體傷害」的想法可能是過時的而且有待科學檢驗,尤其新冠病毒確實跟以往的病毒都不太一樣。

值此關鍵時刻,不管法院判決是否翻轉,政府也許可以考慮仿照九一一時的政策,與保險公司合作,讓保險業的服務以及商業中斷保險更加合理,這才是中小企業主們的福音。

(作者為紐約執業律師、iTraining美國地產學校講師,現任紐約台灣青商會會長,並為許多非營利組織及中小企業法律顧問。)

(本專欄由美國地產學校講師合作提供。歡迎讀者每周日下午1:30pm(美東時間)參與線上公開課程https://www.itraining.nyc/events)

