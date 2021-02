申請失業救濟金、房租補貼…搞懂疫期薪保護

聯邦展開第二輪紓困措施。(Getty Images)

理財這個話題有些枯燥,所以我用故事的形式說。故事有時間性,昨天、今天、明天。內容包含:過去、現在、未來。

過去?會計、稅務:會計、稅務就是昨天以前發生的紀錄。我們要考慮過去的思維、習慣。而過去的思維、習慣,成就今天的你。

現在?時事、新聞:今天的世界發生什麼事情?美國的最新補助、世界的最新動態、社會的最新行業。透過今天的認知,揭開賺錢的秘密!如果對你的今天不是很滿意,那就繼續學習,成就更好的明天。

而未來?怎麼計畫未來?有錢的人除了努力賺錢、省錢、更要學會用別人的錢。用誰的錢呢?用爸爸媽媽的錢、嫁有錢的老公、娶有錢的老婆。如果你已經超過30歲了,那就只能去「搶錢」了。呵呵,我是說跟銀行借錢,或去創業。用自己的信用,讓銀行相信我們,願意借我們錢。用自己的能力,跟社會折騰,成功創業。透過和銀行及別人互動,才能夠1+1大於3。這就是所謂的槓桿原理。

疫情期間,房東和房客都受衝擊。(美聯社)

房子是資產還是負債?

首先談會計的資產負債表,你覺得房子是資產還是負債?

如果你買了一個豪宅100萬元,每個月供貸款 5000元,地稅保險水電費2000元,共支出7000元。你每個月的負債,也就是每個月固定要付出去7000元,對嗎?所以買自住房不是資產,而是負債。

如果你買了三家庭的出租房,同樣是100萬元,一樣每個月開銷7000元,假設你能收租9000元,每個月你還有淨收入2000元,也就是如果你知道如何當房東 ,經營得當,出租房是資產,不是負債。

再來談賺錢。大家都知道,如果能賺政府的錢是最好的。標政府的工程、賣東西給政府、受政府保護進工會、……。這一年大概是做政府公務員最好了,不用去辦公室,薪水照拿、紓困金 照領。

受疫情影響,許多生意苦撐下去。(美聯社)

請領失業救濟金

不像私人企業辛苦掙,撐不住崩盤,只能領失業救濟金。

我們普通人領失業救濟金UI,私人公司申請薪資保護PPP和緊急災難紓困金EIDL。

UI失業救濟金:要提醒大家,除了上班族以外,新冠肺炎的特殊期間,1099收入的人,現在做散工,開Uber,甚至現金收入的人,都可以申請失業救濟金的。以前是拿W-2的職員,需要有雇主資料才能申請失業救濟金。現在幾乎所有人都可以申請,申請失業救濟金,下面是紐約簡易的網站:https://my.ny.gov/LoginV4/login.xhtml

失業救濟金從12月26日到3月14日,聯邦每周增加補助300元。

EIDL:緊急災難紓困金,SBA最新資訊,第二輪EIDL小企業紓困金有400億元。第一輪EIDL是100億元加200億元,總共300億元。

跟大家複習,EIDL有兩種:

EIDL Advance(Grant)不用還的,紓困金最高1萬元。現在的可能情況是,之前如果沒有拿足1萬元的申請人,第二輪可能可以拿到差額。也就是之前拿1000元的,現在可能可以拿9000元。現在眾說紛紜,沒有確定。還有傳說,可能最高有5萬元。讀者可以關注iTraining Real Esate School的Youtube或微信,我們會跟大家更新最新資訊。

EIDLLoan要還的低利貸款,3.75%,30年,這利息還是相對合理,對很多公司現金流有很大幫助。超過2萬5000元,SBA才會在你的商業財產上設抵押,而EIDL貸款,不要求個人擔保。

SBA最新的訊息,第二輪EIDL紓困金:Target EIDL Advance符合條件如下:

居住在低收入社區,如何能知道你居住的地方是否符合,可以下載app“skip”輸入你的住址查看。

2020年3月2日到今年(2021年)12月31日,任何八周,收入跌超過30%。

和第一輪相同的前提,必須在2020年1月31日以前,有營運的生意,生意可能是公司,也可能是個體戶,沒有成立公司的個人小生意也可以的。

怎麼申請呢?SBA官網說:

Applicants do not need to take any action at this time.

SBA will reach out to those who qualify.

其實你什麼也還不能做,如果你在去年(2020年)12月27日以前申請過,你可能就已經符合資格了。現在能提醒大家:最重要,請密切注意你的email,隨時查看有沒有從……@SBA.gov寄來的電郵。

如果你在去年(2020年)12月27日以前,沒有申請過EIDL免還紓困金,請密切關注。截止2月初,還沒有開放接受新的申請;但可能隨時開放申請。

許多行業受疫情影響而闗閉。(美聯社)

薪資保護計畫

PPP:現在對小公司,最給力的是PPP2員工薪資保護第二輪,有2750億元,只要你的生意在2020年任何一個季度的毛收入,比2019年減低25%以上就可以符合條件。符合的生意,可以是公司,也可以是個體戶。就是拿1099或者是現金散工收入者,也就是稅表填寫schedule C的人也可以申請。

第二輪的PPP員工薪保護,最大的不同是餐飲、旅館等重災行業,這次可以拿到三個半月,普通公司和第一輪一樣是兩個半月薪。你可以選擇用2019年或者2020年的薪水,來計算數額。申請手續基本上比上次簡單一點,如果申請額度低於15萬元,申請的時候不需要馬上遞送財務稅表,等到申請豁免的時候,再補交。申請符合的條件:

300名員工以下,最高200萬元,一個員工最高年薪10萬元計算

2020年2月15日以前公司要營運。2020年任何一個季度的毛收入比2019年低25%以上。

申請截止日到2021年3月31日,很多人問,是不是要等到第一輪的薪資被減免了以後,才可以申請第二輪,答案是:不需要。只要第一輪的錢,已經用完或者有計畫的將要被用完,就可以申請第二輪。

薪資保護計畫是找你的銀行申請。無論你上次有沒有申請,都不影響這次可以申請的資格。

如果是用跟上次同樣的銀行那就更簡單了。兩個地方要注意,1. 你要有第一輪PPP貸款號碼,2. NAICS號碼要跟你的稅表的code一樣。但是如果你不喜歡你第一輪申請的銀行,你可以換到任何一家你喜歡的銀行。很多人反應大銀行好像比較不友善,可以找網路銀行或者社區小銀行。

第二輪豁免的條件也比較鬆,六成以上用在薪水,四成的錢可以用在符合條件的開銷,例如:房租、水電、保險、貸款等各種經營開銷;而且PPP是非課稅收入,不用繳稅。

很多公司老闆問我,可不可以PPP和EIDL同時申請,答案是可以的。有些個體戶生意人問我,可不可以PPP跟失業救濟金同時申請,答案是不可以的。

疫情房租補貼申請

這一輪紓困案有250億元特別撥給房屋補貼的,疫情期間,房東房客真的都很辛苦,紐約暫定到5月以後才可以趕房客,房東還是得付貸款、地稅。

聯邦把250億元紓困款撥給各州,協助支付租金水電費等房屋開銷。符合申請的條件為:

有資格申請失業救濟金者,或者經歷了家庭收入減少等財務困難;面臨遭受驅趕等風險,例如收到驅趕信或搬遷通知;收入低於地區中等收入,低於八成的低收入家庭,很多華人可能都符合。

已經失業90天以上,或收入低於地區中等收入五成的超低收家庭,優先得到協助。補貼房租局每三個月會重新評估是否繼續房租補貼。可能最高補貼至12個月。通常是房客申請把房租直接給房東,或者房客收到補貼以後再給房東。

下面鏈結是紐約補助申請網站。有附中文的說明書跟申請表格。

https://hcr.ny.gov/RRP

https://hcr.ny.gov/system/files/documents/2020/12/covid-rental-relief-program-application-guide-12.23.2020_chinese.pdf

利率新低:最後,我們談談規畫未來,現在的銀行貸款利息利率低至只要2.5%甚至更低,幾乎是歷史最低。也就是現在跟銀行借錢,成本是很低的。以後再跟大家仔細談利率對房地產的影響。如果讀者有任何想要知道的話題,或者可以分享的內容,可以通過Youtube或者微信iTraining Real Estate School跟大家分享 。我們會綜合大家最關心的問題,給大家更新最新資訊。▪

(陳琪錢會計師,任前四大安永會計師樓國際稅務經理,紐約市立大學會計講師)

(本專欄由美國地產學校講師合作提供。歡迎讀者每周日下午1:30pm(美東時間)參與,https://www.itraining.nyc/events )