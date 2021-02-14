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申請失業救濟金、房租補貼…搞懂疫期薪保護

／陳琪錢
聯邦展開第二輪紓困措施。（Getty Images）
聯邦展開第二輪紓困措施。（Getty Images）

理財這個話題有些枯燥，所以我用故事的形式說。故事有時間性，昨天、今天、明天。內容包含：過去、現在、未來。

過去？會計、稅務：會計、稅務就是昨天以前發生的紀錄。我們要考慮過去的思維、習慣。而過去的思維、習慣，成就今天的你。

現在？時事、新聞：今天的世界發生什麼事情？美國的最新補助、世界的最新動態、社會的最新行業。透過今天的認知，揭開賺錢的秘密！如果對你的今天不是很滿意，那就繼續學習，成就更好的明天。

而未來？怎麼計畫未來？有錢的人除了努力賺錢、省錢、更要學會用別人的錢。用誰的錢呢？用爸爸媽媽的錢、嫁有錢的老公、娶有錢的老婆。如果你已經超過30歲了，那就只能去「搶錢」了。呵呵，我是說跟銀行借錢，或去創業。用自己的信用，讓銀行相信我們，願意借我們錢。用自己的能力，跟社會折騰，成功創業。透過和銀行及別人互動，才能夠1+1大於3。這就是所謂的槓桿原理。

疫情期間，房東和房客都受衝擊。（美聯社）
疫情期間，房東和房客都受衝擊。（美聯社）

房子是資產還是負債？

首先談會計的資產負債表，你覺得房子是資產還是負債？

如果你買了一個豪宅100萬元，每個月供貸款5000元，地稅保險水電費2000元，共支出7000元。你每個月的負債，也就是每個月固定要付出去7000元，對嗎？所以買自住房不是資產，而是負債。

如果你買了三家庭的出租房，同樣是100萬元，一樣每個月開銷7000元，假設你能收租9000元，每個月你還有淨收入2000元，也就是如果你知道如何當房東，經營得當，出租房是資產，不是負債。

再來談賺錢。大家都知道，如果能賺政府的錢是最好的。標政府的工程、賣東西給政府、受政府保護進工會、……。這一年大概是做政府公務員最好了，不用去辦公室，薪水照拿、紓困金照領。

受疫情影響，許多生意苦撐下去。（美聯社）
受疫情影響，許多生意苦撐下去。（美聯社）

請領失業救濟金

不像私人企業辛苦掙，撐不住崩盤，只能領失業救濟金。

我們普通人領失業救濟金UI，私人公司申請薪資保護PPP和緊急災難紓困金EIDL。

UI失業救濟金：要提醒大家，除了上班族以外，新冠肺炎的特殊期間，1099收入的人，現在做散工，開Uber，甚至現金收入的人，都可以申請失業救濟金的。以前是拿W-2的職員，需要有雇主資料才能申請失業救濟金。現在幾乎所有人都可以申請，申請失業救濟金，下面是紐約簡易的網站：https://my.ny.gov/LoginV4/login.xhtml

失業救濟金從12月26日到3月14日，聯邦每周增加補助300元。

EIDL：緊急災難紓困金，SBA最新資訊，第二輪EIDL小企業紓困金有400億元。第一輪EIDL是100億元加200億元，總共300億元。

跟大家複習，EIDL有兩種：

EIDL Advance（Grant）不用還的，紓困金最高1萬元。現在的可能情況是，之前如果沒有拿足1萬元的申請人，第二輪可能可以拿到差額。也就是之前拿1000元的，現在可能可以拿9000元。現在眾說紛紜，沒有確定。還有傳說，可能最高有5萬元。讀者可以關注iTraining Real Esate School的Youtube或微信，我們會跟大家更新最新資訊。

EIDLLoan要還的低利貸款，3.75%，30年，這利息還是相對合理，對很多公司現金流有很大幫助。超過2萬5000元，SBA才會在你的商業財產上設抵押，而EIDL貸款，不要求個人擔保。

SBA最新的訊息，第二輪EIDL紓困金：Target EIDL Advance符合條件如下：

居住在低收入社區，如何能知道你居住的地方是否符合，可以下載app“skip”輸入你的住址查看。

2020年3月2日到今年（2021年）12月31日，任何八周，收入跌超過30%。

和第一輪相同的前提，必須在2020年1月31日以前，有營運的生意，生意可能是公司，也可能是個體戶，沒有成立公司的個人小生意也可以的。

怎麼申請呢？SBA官網說：

Applicants do not need to take any action at this time.

SBA will reach out to those who qualify.

其實你什麼也還不能做，如果你在去年（2020年）12月27日以前申請過，你可能就已經符合資格了。現在能提醒大家：最重要，請密切注意你的email，隨時查看有沒有從……@SBA.gov寄來的電郵。

如果你在去年（2020年）12月27日以前，沒有申請過EIDL免還紓困金，請密切關注。截止2月初，還沒有開放接受新的申請；但可能隨時開放申請。

許多行業受疫情影響而闗閉。（美聯社）
許多行業受疫情影響而闗閉。（美聯社）

薪資保護計畫

PPP：現在對小公司，最給力的是PPP2員工薪資保護第二輪，有2750億元，只要你的生意在2020年任何一個季度的毛收入，比2019年減低25%以上就可以符合條件。符合的生意，可以是公司，也可以是個體戶。就是拿1099或者是現金散工收入者，也就是稅表填寫schedule C的人也可以申請。

第二輪的PPP員工薪保護，最大的不同是餐飲、旅館等重災行業，這次可以拿到三個半月，普通公司和第一輪一樣是兩個半月薪。你可以選擇用2019年或者2020年的薪水，來計算數額。申請手續基本上比上次簡單一點，如果申請額度低於15萬元，申請的時候不需要馬上遞送財務稅表，等到申請豁免的時候，再補交。申請符合的條件：

300名員工以下，最高200萬元，一個員工最高年薪10萬元計算

2020年2月15日以前公司要營運。2020年任何一個季度的毛收入比2019年低25%以上。

申請截止日到2021年3月31日，很多人問，是不是要等到第一輪的薪資被減免了以後，才可以申請第二輪，答案是：不需要。只要第一輪的錢，已經用完或者有計畫的將要被用完，就可以申請第二輪。

薪資保護計畫是找你的銀行申請。無論你上次有沒有申請，都不影響這次可以申請的資格。

如果是用跟上次同樣的銀行那就更簡單了。兩個地方要注意，1. 你要有第一輪PPP貸款號碼，2. NAICS號碼要跟你的稅表的code一樣。但是如果你不喜歡你第一輪申請的銀行，你可以換到任何一家你喜歡的銀行。很多人反應大銀行好像比較不友善，可以找網路銀行或者社區小銀行。

第二輪豁免的條件也比較鬆，六成以上用在薪水，四成的錢可以用在符合條件的開銷，例如：房租、水電、保險、貸款等各種經營開銷；而且PPP是非課稅收入，不用繳稅。

很多公司老闆問我，可不可以PPP和EIDL同時申請，答案是可以的。有些個體戶生意人問我，可不可以PPP跟失業救濟金同時申請，答案是不可以的。

疫情房租補貼申請

這一輪紓困案有250億元特別撥給房屋補貼的，疫情期間，房東房客真的都很辛苦，紐約暫定到5月以後才可以趕房客，房東還是得付貸款、地稅。

聯邦把250億元紓困款撥給各州，協助支付租金水電費等房屋開銷。符合申請的條件為：

有資格申請失業救濟金者，或者經歷了家庭收入減少等財務困難；面臨遭受驅趕等風險，例如收到驅趕信或搬遷通知；收入低於地區中等收入，低於八成的低收入家庭，很多華人可能都符合。　

已經失業90天以上，或收入低於地區中等收入五成的超低收家庭，優先得到協助。補貼房租局每三個月會重新評估是否繼續房租補貼。可能最高補貼至12個月。通常是房客申請把房租直接給房東，或者房客收到補貼以後再給房東。

下面鏈結是紐約補助申請網站。有附中文的說明書跟申請表格。

https://hcr.ny.gov/RRP

https://hcr.ny.gov/system/files/documents/2020/12/covid-rental-relief-program-application-guide-12.23.2020_chinese.pdf

利率新低：最後，我們談談規畫未來，現在的銀行貸款利息利率低至只要2.5%甚至更低，幾乎是歷史最低。也就是現在跟銀行借錢，成本是很低的。以後再跟大家仔細談利率對房地產的影響。如果讀者有任何想要知道的話題，或者可以分享的內容，可以通過Youtube或者微信iTraining Real Estate School跟大家分享 。我們會綜合大家最關心的問題，給大家更新最新資訊。▪

（陳琪錢會計師，任前四大安永會計師樓國際稅務經理，紐約市立大學會計講師）

（本專欄由美國地產學校講師合作提供。歡迎讀者每周日下午1:30pm(美東時間)參與，https://www.itraining.nyc/events ）

紓困金 貸款 房東

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