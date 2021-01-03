房市有規律可循 曼哈頓23年2個周期

2008年金融海嘯，曼哈頓高端公寓市場也受波及。（美聯社）

我們知道房地產 發展都有一個周期性，房價 往上走幾年之後，又開始回檔，長期來看基本呈現波浪形曲線增長的軌跡；相比於股市，房市發展更有規律可循。所以總結之前的房市周期特點，可以更好理解當前房地產市場的表現，也對我們在進行房產買賣交易時做合理準確的判斷和決定提供參考。

本期專欄我截選1997到2020年這23年間，看看曼哈頓 房市的兩個周期的表現，從中我們可以總結和發現些什麼。

1997年至2020年，這23年間曼哈頓房市可以分成四個階段，兩個上升階段和兩個下滑階段，因此剛好是兩個周期。

1997年到2008年，這11年是曼哈頓房市的一個上升期，1997年，曼哈頓公寓包含共有公寓和合作公寓的平均尺價為328元。是的，每平方英尺328元，在今天來說絕對是難以想像，早知道買他個五套吧。但328元在1997年也創下歷史新高。

•九一一後 只停滯5個星期

1997至2008年這11年的上升期中，雖然中間紐約遭遇了2001年九一一襲擊，但曼哈頓市場只暫停了五個星期，之後房產交易就很快恢復。總結這11年，曼哈頓公寓價格從1997年的每平方英尺328元漲到2008年的每平方英尺1251元，整整翻了四倍。實現公寓尺價從百元到千元的進化。

2008年曼哈頓的李曼兄弟（Lehman Brothers）申請破產，由此掀開席捲全球的金融危機。也對曼哈頓房地產是個重大打擊。2009年曼哈頓房價平均下跌了14%，公寓尺價從2008年的1251元跌至2009年的1073元。14%的跌幅看起來似乎很高，但記住，美國其他一些地區的房價下跌了35%至50%。

金融危機由紐約爆發，但為什麼曼哈頓房價沒有大跌，原因是曼哈頓房產較少受到次級抵押貸款和高槓桿購買的影響。曼哈頓市場上近70%的公寓是合作公寓Co-op，嚴格的Co-op董事會對買家的財務狀況非常慎重和嚴格，他們可以拒絕被認定為財務狀況不穩定的買家，這也保護了曼哈頓房市的穩定性。

到了2010年，曼哈頓房價沒有繼續滑坡，尺價僅比上一年下降1%，為1060元。但交易量有所增長，從2009年的7400筆交易增加到1萬筆。由於曼哈頓不是一個區域化的房產市場，而是一個全球化的房地產市場，世界一直在注視著曼哈頓。當曼哈頓房市出現低迷時，來自世界各地的精明投資者進入了市場。在許多人感到恐懼不確定時，經驗豐富的全球投資者完全知道這是出手的時機。

所以金融危機沒有讓曼哈頓房地產低迷期持續太久，2011年價格便再次回升，公寓的平均尺價上漲了3%，達到每平方英尺1087元。交易量與2010年1萬筆大致相同。

從2011年到2017年，紐約經濟完全從金融危機中恢復，產業結構更加全面和均衡，房地產市場又進入一個上行周期。2017年，曼哈頓公寓平均尺價已經達到1775元，比復甦的第一年2011年增長63%。

•2013年起 中國買家崛起

要特別提到的是，2011年到2017年這段上升期也是中國買家在曼哈頓市場大顯身手的時候。從2013年開始，中國買家在美國房產的投資從金額到數量，都超越曾經第一的海外投資國加拿大，一躍成為海外買家在美房產投資的第一名，其中曼哈頓是中國買家最青睞的投資目的地之一。但必須指出的是，海外買家在曼哈頓市場即使是高峰期，它的比重仍在15%左右，因此曼哈頓房市還是以本地和美國買家為主。

在2011年到2017年的房市上行周期中，也是曼哈頓超豪華公寓興起的時候，大批開發商進軍曼哈頓高端房地產市場，興建了一批超豪華公寓。其中代表作便是位於曼哈頓57街的One57，因為這個樓將57街炒作成億萬富豪大道，這個公寓樓也創下了一套公寓售出1億元的紀錄。這些超豪華公寓的尺價當時可以飆到5000至8000元以上，但世界富豪搶著埋單。

2017年又到了一個轉捩點，曼哈頓房市從高速發展開始煞車減速，一些法律法規使得購買房產的成本增加，比如貸款和地稅的抵扣額上限僅為1萬元，還有提高豪宅稅等，但曼哈頓房市放緩的最主要原因是開發商建造了越來越多的500萬元以上的高端公寓，導致市場上積壓了大量庫存，出現了供大於求的問題。因此從2017年開始的曼哈頓下行周期，是對房地產市場供需平衡的自我調整，並沒有外界因素。

曼哈頓房價在2018年下降了4%達到1707元，2019年又下降了3%達到1657元。交易量也從2013年的1萬2700宗下降至2019年的1萬宗。

•疫情強襲 繼續拉低房價

到了2020年1月1日至3月15日這段期間，曼哈頓市場似乎已經從之前的低迷中開始復甦，雖然房價沒有明顯增長，但第一季度曼哈頓房產交易量同期增長了19%。但隨後3月中旬，新冠疫情以前所未有的強度襲擊紐約市，曼哈頓房市剛出現的復甦苗頭被徹底澆滅。

可以說，疫情使得曼哈頓從2017年開始的下行周期繼續延長，也繼續拉低房價。從目前披露的2020年第三季度資料來看，房產交易量下滑了46%，是有史以來第二大跌幅。由於第一季度和第二季度供應被抑制，第三季度上市房源顯著增加。房價平均打折在5%至10%，也是金融危機後最高的。

情況正像上一次金融危機重創曼哈頓房市一樣，一些買家和投資人反而看到了又一個進入曼哈頓市場的機會，曼哈頓資料分析公司UrbanDigs圖表顯示，曼哈頓房產簽約數在6月和 7月處於最低谷，此後一直在持續攀升。

目前在曼哈頓市場上進行交易的大多為成熟買家，而且多是本土買家，他們了解這座城市，也了解紐約房市發展的規律，因此當一個好房源出現在市場時，他們懂得快速出手，提出符合市場的正確報價。

•房價曲線 整體向上發展

我們從曼哈頓房市最近這兩個發展周期中可以看到，曼哈頓房價呈現曲線波浪形向上發展的態勢，總體來說是一浪高過一浪，也就是說讓曼哈頓房價退回到10年前是不可能的，曼哈頓房價也不太可能出現房價大跳水的狀況。精明買家就是會利用每次出現的下行周期果斷進場，而且曼哈頓的下行周期都比上行周期短，在低谷期最長也就是3至4年左右。

所以我評價目前曼哈頓房市的基本狀況是，原本應該在2020年初結束的下行周期，因為遭遇疫情衝擊，讓曼哈頓房市的低谷期繼續延長了一段時間，這個視窗期何時結束，目前沒有準確的時間表，也許人人都可以接種疫苗的時候，就是一個關鍵時間點。

（作者為美國中文電視《安家美國》主持人[email protected]，熟諳大紐約地區的房產開發脈絡，並幫助眾多華人實現置業美國安家紐約的夢想）

（本專欄由美國地產學校講師合作提供。歡迎讀者每周日下午1:30pm（美東時間）參與線上公開課程www.iTraining.nyc）