全球已進入大政府大補貼時代

在新冠肺炎疫情 起伏下，全球經濟復甦力道不一，不確定性也提高；不過可以確定是未來全球競爭將更加激烈，台灣 必須整備經濟，迎接挑戰。

新冠肺炎肆虐下，各國體認出維持供應鏈完整確保經濟安全的重要性，也積極吸引海外製造業回流。各國深感產業結構調整與推動經濟成長同等重要，唯有產業發展回歸生產面，才是固本之道；此也可視為過去各國推動產業高質化及「再工業化」的延伸，已成為各國產業政策主軸。

基於此，全球已進入政府主導時代，在美中貿易戰下，各國政府積極介入供應鏈重組以避免被斷鏈，在新冠肺炎蔓延時，各國強力管制醫衛產業以確保國家安全，而在規劃後疫情時代產業政策，各國更挹注大筆資源，扶植關鍵產業；與過去主張市場經濟，降低政府干預，標榜自由競爭的立場大不相同。

各國過去一再指責中國政府將手伸入產業，扶持產業發展，形成不公平競爭，但目前各國也在複製中國模式，政府主導資源配置，針對具有潛力且攸關未來經濟發展的項目，例如半導體、電動車、新能源、醫藥等，政府均直接提供補貼。再看美國，拜登新政府已將重點由短期紓困轉為長期產業補貼，以對抗中國興起。而日本及歐盟主要國家，為了避免成為美中產業競爭下的犧牲品，也群起效尤，產業政策重要性大為增加，全球已進入大政府大補貼的時代。

台灣如何在全球產業轉型競賽中脫穎而出，是經濟能否永續成長的重要關鍵，但是政府目前仍以短期紓困，如何發放振興N倍券為施政主軸。產業政策還維持在疫情前5+2產業格局，耗費政府巨大資源的「前瞻基礎建設計畫」，也是以不變應萬變，仍定格在過去的窠臼中，並沒有充分掌握最新趨勢。台灣當然沒有本錢如同其他大國進行補貼競賽，但是至少應該全面評估各國產業政策發展方向，重點補貼的項目；如此才能截長補短並順勢調整，建立產業發展明確的方向。

過去台灣經濟面臨成長趨緩、失業率偏高、薪資成長停滯，主因即是產業結構無法因應市場變遷，導致創造就業的質與量均不足。台灣未來必須加速產業結構轉型，經濟才有可能向上攀升。雖然在新冠肺炎下，我國出口表現強勁，自2020年7月到2021年6月已經連續12個月成長，為帶動經濟成長引擎，今年經濟成長率更可望達到5%以上。但主要是因為台灣適時填補新冠肺炎所造成全球產能缺口，一旦全球由疫情脫困回歸基本面，在面對各國有力產業政策做為後盾下，台灣出口能否繼續維持榮景，仍有很大的挑戰。

出口可以反映一國產業型態，台灣出口雖然表現不錯，但是仍然擺脫不了以中間產品為主，欠缺品牌產品加持；產品過度集中在電子類，市場過度集中在中國，以及出口產品附加價值普遍不高的問題，如何藉由產業政策的建構以改善上述現象，也是一重大課題。

全球經濟在新冠肺炎下呈現兩極化成長，台灣也不例外。所以產業政策不能只以選擇贏家的方式來扶持強者，也應兼顧弱勢產業發展。特別是各國為因應疫情，實施大幅寬鬆的財政及貨幣政策，已形成不小通貨膨脹壓力。通膨再伴隨產業兩極化成長，加速M型社會惡化問題，對於弱勢產業及勞工影響更大。台灣在新冠肺炎下低薪階級受創嚴重，無薪假人數也屢創新高，政府除了在勞工政策端提供協助外，也應從源頭校正，針對弱勢產業面臨的瓶頸，提供必要的政策工具，台灣產業政策藍圖才算完整。