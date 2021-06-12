台美TIFA會議 別空手而回

已經中斷五年的台美貿易暨投資架構協定（TIFA）會議將重新啟動，台美在1995年即首次召開TIFA會議，迄今一共舉行十次。在早期美國 仍是台灣 最重要出口市場，台灣尚未加入世界貿易組織（WTO），欠缺與美國溝通正式平台，TIFA的確有助於解決台美經貿問題。

在雙方經貿首長就TIFA會議初步的視訊談話中，我方指出台灣開放含瘦肉精美豬進口，解決長期懸而未決的問題，展現台灣自由化及強化雙邊經貿關係的決心，顯然台灣是以開放美豬換得TIFA的復談。

台灣開放美豬進口後，對於美豬流向及美豬加工品產地標示仍有混淆之際；以開放含瘦肉精美豬換TIFA，國內仍有不少反彈，國人當然對TIFA會更高的期待。

停頓五年再次啟動TIFA，美國又經歷政黨輪替，不難想像雙方已累積不少經貿問題有待諮商。此次會議當然不可能全盤解決而一次到位，未來應該持續並落實推動TIFA，避免中斷過久而重蹈覆轍。

過去TIFA會議，通常美國會提出美方關切的經貿議題，要求台灣做更多讓步，並降低對美國的貿易障礙。台灣則是在美國設定框架中採取守勢，基本上台美處於不對等的談判地位。

以美國的經貿實力及談判能量，台灣很難打破這種不對稱情境；但台灣也不能一直在美國主導的議題中打轉，仍應設法跳脫以往TIFA會議窠臼，針對台灣的需求，大膽提出我們關切的問題。

台灣為美國農產品重要的出口市場，在歷次TIFA會議中，美國一直將農業視為優先議題。台灣雖已經開放含瘦肉精美豬進口，但並不表示問題已經解決，美方更多要求仍會接踵而來。美國除了要求市場開放外，也要求符合國際規範及科學標準的食品安全法規，此部分雙方仍有不少分歧，例如過去美國一直要求台灣解除基改食品禁入校園的禁令；以及台灣在開放含瘦肉精美豬進口後，校園禁止所有進口牛豬的新增問題，都可能會是美國訴求重點。台灣除了應積極因應堅守立場外，更應提出進口美國豬肉應標示瘦肉精含量的訴求。

其次美國所關切的其他議題，例如投資、智慧財產權、租稅、政府採購及金融、電信市場開放等，以及美國對台灣貿易赤字大幅增加的疑慮，也應預做準備。

除了上述議題外，美國商務部最近公布建構半導體、高效能電池、關鍵礦物，以及防疫關鍵藥品等四領域完善供應鏈 的報告。目的是在扶植美國產業，並在美國境內建立具有韌性的供應鏈，報告中建議加強與台灣半導體產業合作。供應鏈也將是TIFA的重點，所以預計未來將在TIFA下討論台美半導體供應鏈合作。

報告中提及台灣政府為了扶植半導體產業發展，提供由土地、設備到研發一系列的補貼與獎勵措施，大幅降低企業的成本。美國可能在TIFA會議中質疑這些措施不符合國際規範，我方也應該據理力爭。

政府更應採取主動，在議題中創造出更多的台灣利益。台美半導體供應鏈合作，不應只是為了補足美國產業缺口，要求台灣提供更多的晶片，推動更多台灣企業赴美投資，充實美國本土供應鏈。台灣應有更前瞻思維，由健全台灣半導體產業發展的角度，提出要求美國合作的內容。

美國似乎沒有把台灣納入其他三項領域供應鏈合作的主要夥伴，我方應該爭取在TIFA會議討論。特別是在防疫關鍵藥品領域，台灣與國際水準仍有差距下，更應與美國建立實質合作的夥伴關係，以彌補本身之不足。

TIFA復談對於強化美台經貿關係有正面助益，但是TIFA復談得之不易且代價很高，台灣更應善加利用，化被動採取主動，將效益極大化，才是務本之道。