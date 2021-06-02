紐約客談／疫苗通行碼 隱私和經濟重啟之爭

被稱作是「疫苗 護照」的「精益求精通行碼」(Excelsior Pass)，自3月由紐約州 長葛謨推出後，使用率並不高；其作用類似於機場通關，在手機 App上將通行碼加入手機錢包程式，生成的二維碼顯示當事人的健康和接種狀態。

州府最初推行該軟體，旨在期盼更多人能為恢復正常生活積極接種，希望各個產業能藉此安全重開；但州內現有超過900萬人接種，真正下載使用該軟體的卻僅有110萬人，民眾接受度並不高。

其中一大原因，是通行碼挑起了民眾對隱私安全之憂，擔心侵犯隱私、資料外洩；隱私權維權組織「Surveillance Technology Oversight Project」執行長Albert Fox Cahn甚至表示，他只用11分鐘就破解了有關技術，下載了陌生人的通行碼，獲取當事人在社群公布的名字、出生日期、接種疫苗的種類和日期等信息。

是否會有人通過軟體漏洞，獲取他人通行碼，作為自己已接種的證明，或預謀更大欺詐手法，則不得而知。

民眾在接種後取得的紙質疫苗卡，在大多數的活動場合都能成為證明，而下載該軟體也並非疫後生活中的必需，要民眾去下載一個有個資風險的手機軟體，恐缺乏動力；何況，還有很多不擅使用智慧手機的長者，不知道如何下載軟體。

如今疫情好轉，急於尋求經濟復甦的商家，也擔心若要求顧客必須出示通行碼，恐會與顧客產生爭執，導致客流損失。

「精益求精通行碼」在紐約州都使用不普遍，要進一步扮演「防疫通行碼」角色，讓紐約客跨州、跨國出遊通行無礙，看起來還很難實現。

（紐約客談，每周二至周六見報）