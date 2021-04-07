紐約客談／反仇恨亞裔運動如火如荼 然後呢？

反仇恨亞裔 運動近期全國在如火如荼展開，除了各種遊行 示威、政客譴責，也開始有越來越多的名人加入；聲音發出來了，但然後呢？如不從根本上解決，停止仇恨亞裔恐只是奢望。

4月4日紐約市 展開兩場反仇恨亞裔示威遊行，很多非亞裔都加入遊行隊伍；著名歌手蕾哈娜(Rihanna)也喬裝打扮加入了其中一場，之後在個人社交媒體上發視頻。

布碌崙(布魯克林)一名亞裔女子為幫助亞裔避免在地鐵站成為被攻擊對象，自掏腰包幫亞裔叫出租車，此事很快被關注，也有越來越多人加入，短短兩天湊集善款超過10萬元。

反仇恨亞裔聲音越來越大，看似給了亞裔希望，可終究不過是精神食糧，掏錢為別人打車埋單的亞裔女子也說，「這不是長久之計」。

仇恨亞裔案件增加，無論起因是疫情、政治還是輿論，根本上就是犯罪；美國是法治國家，唯有立法解決才是長久之計；不管是增加對警方投入、加強執法部門調查力度、取消保釋改革法案、嚴懲兇徒，方法實際上很多，當局和民選官員知道的人很多，可惜能做出改變的人太少。

無論是仇恨亞裔案件，還是紐約市翻了好幾倍的槍擊案，歸根結蒂就是治安問題。紐約市在70至80年代曾是惡名昭彰的罪城之都，在當年手機都沒有的年代，紐約市治安能夠好轉；為何如今科技高度發展之下卻成了難題？

飛馳而過的汽車能清楚被拍下車牌，嫌犯的臉卻在監控攝像頭裡永遠模糊不清；這究竟是真的無法解決，抑或是叫不醒那些裝睡的人？