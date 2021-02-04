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紐約客談／新複選制 可望避免華裔候選人鷸蚌相爭

紐約客談
紐約市選舉投票系統，改為「排序複選制」。(本報檔案照)
紐約市選舉投票系統，改為「排序複選制」。(本報檔案照)

第24選區市議員特殊選舉2日登場，這場普通補選，因紐約市首次採用排序複選制投票(Ranked Choice Voting)而備受矚目，成敗將對今年6月登場的市級職位初選產生深遠影響。

紐約市選民2019年通過公投決定擯棄被詬病勞民傷財的初選複選制度，改採用新型排序複選制，由選民在一次投票中連選五名參選人並進行排序；當無人在選民第一選擇中得票超50%時，票數最少者被淘汰，選民所投票數被轉移至其第二選擇，以此重複直到剩下兩名參選人，得票多者為勝。

今年市級選戰，從市長到大部分市議員席位，都因現任任期屆滿而空出，許多市議員選區出現群雄逐鹿的局面。

此前市議會非洲裔、西語裔和亞裔黨團曾致信市議長，認為新投票制太複雜，應延緩施行，恐對少數族裔社區不利。然而，對於華裔選票占優、且出現多名華人競爭的曼哈頓華埠第一選區和皇后區法拉盛第20選區，新制或能確保市議員之席不因華人鷸蚌相爭而讓外族裔參選人得利。

從1990年代至今，華人票可定乾坤的選戰中，一旦有超過一名華裔實力參選人，華社就要捏一把汗；瓜分華人票後往往是兩敗俱傷，讓如曼哈頓華埠所在的選區，直到2009年才選出首位華裔市議員，2016年才選出首位華裔州眾議員。

但新選制或將成華社選票分散之憂的解藥。大多數華裔選民哪怕青睞不同人，但可預見排序中也會把華裔排在其他族裔參選人之前；新制度下，華人票大概率不會出華裔參選人。

不過，該理想情形能否成真，仍需取決華人投票率和對新遊戲規則的理解。拭目以待！

紐約客談，每周二至周六見刊

華裔 華人 投票

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