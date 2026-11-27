圖為廣汽本田開發區新能源工廠。 (中新社)

AI摘要 文章摘要整理： 本田在中國銷售持續疲弱之際，於廣州車展發布混動SUV冠道，並宣布2027至2028年將在華推出11款新車型，盼借高性能HV與新能源車重振市場。

據日本 共同社，在中國市場持續苦戰的本田 公司27日在廣東省開幕的「廣州國際汽車展」上發布了混合動力車（HV）「冠道」（AVANCIER）。自去年4月推出純電動車（EV）以來，本田一直未能在中國投放新開發車型，因此這款新車可謂備受期待。本田也宣布，計劃在2027至2028年間在華推出包括「冠道」在內的11款車型。

報導稱，「冠道」是一款三排座SUV，面向中國市場的車型將由合資企業「廣汽本田」在當地生產。

截至今年10月，本田在中國的新車銷量已連續33個月同比下滑。11月6日，本田中國披露，10月汽車銷量為2萬8652輛，年減52.2%。 1-10月累計銷量達311,835輛，較去年同期下降40.9%。

報導稱，在油價 飆升的背景下，EV和插電式混合動力車（PHV）的需求進一步升溫，本田期待透過投放高性能HV，在一定程度上帶動銷售回升。

報導稱，本田在與中國科技企業攜手提升汽車功能的趨勢中起步較晚。此次，供應中國市場的「冠道」將首次搭載中國新興企業Momenta的駕駛輔助系統，實現可在市區道路上自動變換等級等「L2++級」輔助駕駛功能。

廣汽本田高層強調，這是本田與中國獨有先進技術的首次高度融合。

不過，報導稱，成為本田迎頭趕上關鍵因素的EV開發出現了進度遲緩問題。原本在今年3月前推出新車型的計畫因開發返工而被延後。上述11款車型中，至少有2款將是EV或PHV等在中國占主流的新能源車。

本屆廣州車展持續至下月6日。豐田汽車公司宣布，將首次推出豐田品牌的「增程式電動車」，透過用於發電的引擎延長續航里程。日產汽車公司則展示並發售了新款PHV「NX7」。