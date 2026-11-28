中國國家統計局公布，今年1至10月，全國規模以上工業企業實現利潤總額同比去年增長16%。圖為江蘇南京一家製造企業內的生產景象。（中新社）

AI摘要 文章摘要整理： 中國前十月規模以上工業企業利潤年增16%至6.7兆元，但成長主要靠電子與AI相關產業拉動，汽車、建材與部分能源金屬業則仍承壓。

中國國家統計局27日公布，今年前十月規模以上工業企業利潤總額人民幣6.7兆元，較去年同期成長16%，今年以來持續維持兩位數成長。

工業企業利潤數據被視為衡量企業健康狀況、投資意願的重要指標。年營收人民幣2000萬元的規模以上工業企業涵蓋中國工業體系中最具規模經濟的部分，利潤走勢被視為觀察工業經濟冷暖的風向標。

具體而言，電子產業對利潤成長支撐作用明顯。人工智慧（AI）算力需求持續增加，帶動記憶體晶片和周邊製造等相關產業利潤持續成長。

今年前十月，電子產業獲利年增一倍，拉動全部規模以上工業企業利潤成長9.7個百分點，是規模以上工業企業利潤較快成長的重要支撐。

從細分領域來看，電腦製造中，電腦整機製造、電腦周邊設備製造業利潤分別成長4.1倍、2倍；電子元件及電子專用材料製造中，電子專用材料製造、電子電路製造業獲利分別成長2.2倍、81.6%。

值得注意的是，特定產業獲利卻在大幅縮水，汽車年減26%、非金屬礦物製品年減46.7%、電力年減18.4%、黑色金屬年減14.2%。

業界認為，這不是全面復甦，是結構性重估，AI算力訂單直接變成電子的毛利，晶片、伺服器、光纖，訂單和產能同時緊，利潤率自然往上走。

汽車和建材的問題不在需求消失，而在價格戰和地產鏈沒出清。汽車年減26%，代表汽車產業鏈最長、就業最多，還在兩位數下滑，說明車企在拚價格、壓成本，這種壓力最後一定會往上游供應商身上轉。

非金屬礦物製品業下降46.7%，這個行業跟房地產和基建綁得很緊，腰斬式的降幅說明地產供應鏈還沒緩過來。建築用鋼的需求底色，短期內很難有大的改觀。

中國國家金融與發展實驗室特聘高級研究員、香港貿易發展局研究總監龐溟指出，汽車、部分裝備製造以及地產鏈相關行業仍在承壓，庫存和應收帳款指標也仍有待改善。

龐溟認為，目前工業企業利潤總的態勢是結構優化下的加速成長；未來能否持續改善和出現全面擴張，關鍵仍取決於科技產業景氣度能否持續向更廣泛製造業領域傳導。