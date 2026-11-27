小鵬人形機器人 明年1月硬件量產
小鵬在科技日宣布，人形機器人IRON預計2027年1月量產，先進入門店導購等崗位實習，並以數據工廠與生態平台加速落地。
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小鵬在科技日宣布，人形機器人IRON預計2027年1月量產，先進入門店導購等崗位實習，並以數據工廠與生態平台加速落地。
第八屆小鵬科技日25日在廣州舉辦。小鵬高階通用人形機器人IRON預計2027年1月進入硬件量產階段，第一季度作為導購進入小鵬門店實習，推動人形機器人從技術展示走向真實崗位。
中新社報導，當天人形機器人IRON登台發表演講，並與來自海內外的現場觀眾互動。從理解問題到靈活回應，從自然轉身到穩定行走，背後需要任務理解、環境感知、動作規畫、全身控制與安全響應協同，也需要系統根據執行結果和接觸反饋實時調整。
小鵬集團董事長、CEO何小鵬表示，該企業正按照能够進入真實崗位的「工作伙伴」要求，圍繞基礎素質、安全可靠、情緒價值、7×24小時全時在線與業務能力，推進機器人產品研發與應用準備。
IRON全身擁有76個自由度、超過1500個觸點，手、手臂、臀、腿、足等核心區域觸覺覆蓋率超過80%，為接觸、摩擦與滑移提供反饋。靈巧手、手臂力控一體關節模組與全身控制協同，讓機器人能夠在操作過程中感知阻力、調整力度和保持穩定。三顆圖靈AI芯片支撐大模型與全身運控端側部署，兼顧響應效率、隱私保護與運行成本。
何小鵬表示，小鵬選擇讓IRON首先進入導購、導覽等需求明確的商業崗位積累經驗，再逐步拓展應用範圍。
此外，小鵬機器人數據工廠圍繞250多個場景、15類崗位開展數據採集與訓練驗證，復用汽車業務積累的數據處理和評測工具，並通過真機任務持續訓練接觸、操作與全身控制能力，讓長期技術積累與機器人專項研發相互銜接。
何小鵬說，目前IRON正進入上市準備最後階段，預計2027年1月進入硬件量產階段。小鵬同步推出機器人生態開放平台，支持合作夥伴圍繞具體業務開發應用，降低崗位適配與場景開發的門檻。
依照何小鵬說法，IRON目前正進入上市準備最後階段，預計在2027年1月進入硬件量產，之後將先從商業場景逐步擴大應用範圍。 小鵬選擇先進入需求明確的商業崗位，是為了讓IRON在真實工作環境累積經驗，驗證基礎素質、安全可靠與業務能力，再逐步拓展到更多場景。 IRON透過76個自由度、超過1500個觸點與高觸覺覆蓋率，搭配靈巧手、力控關節模組及3顆圖靈AI芯片，並以數據工廠持續訓練全身控制能力。
精華 FAQ
依照何小鵬說法，IRON目前正進入上市準備最後階段，預計在2027年1月進入硬件量產，之後將先從商業場景逐步擴大應用範圍。
小鵬選擇先進入需求明確的商業崗位，是為了讓IRON在真實工作環境累積經驗，驗證基礎素質、安全可靠與業務能力，再逐步拓展到更多場景。
IRON透過76個自由度、超過1500個觸點與高觸覺覆蓋率，搭配靈巧手、力控關節模組及3顆圖靈AI芯片，並以數據工廠持續訓練全身控制能力。
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