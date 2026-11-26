前環球時報總編輯胡錫進。(取自搜狐號)

AI摘要 文章摘要整理： 胡錫進在A股連跌之際發文共情散戶，形容大家虧損很痛，並稱仍持倉者抱有反彈希望；文章也提醒投資前要先確認是閒錢且能承受波動。

中國A股近期跌跌不休，近年成為股民之一的中國《環球時報》前總編輯胡錫進 近日發文談股市稱，「我們今天都虧了，虧得很痛」，又說散戶「用自己的真金白銀支撐了不斷後退的股市」、「是值得好報的一群人」。

胡錫進在微博發帖稱，「我們今天都虧了，虧得很痛。其實，股民雖然罵著娘，但只要還沒有清倉的，就都還抱著反彈的希望，所以我想說，散戶股民是最對未來唱多的群體之一，他們用自己的真金白銀支撐了不斷後退的股市。他們的所謂投機是世間最正派的投機，他們是中國經濟真正的正能量，是值得好報的一群人」，「仍在股市上的朋友們，讓我們彼此抱一抱。」

中國財經博主「風雲財經大作手」表示，胡錫進動態在圈內快速傳開。內容之所以能引起大規模共鳴，不只是吐槽單日的下跌，而是道出了長期持倉散戶積壓已久的無奈。很多人一邊吐槽行情，一邊又捨不得清倉離場，心底始終還抱著反彈回暖的期待。散戶其實是對後市最抱持期待的群體，一直用自己的資金默默扛住持續走弱的市場。許多散戶看似在短線博弈，骨子裡其實看好國內經濟，這份期待本該被好好善待。

新浪財經頭條則稱，胡錫進入市以來經歷過多次波動，2024年7月就曾出現單日虧損超1.4萬元人民幣(約2100美元)的情況，他始終沒有清倉，走的是長線持倉的路子。這次發文更多是在共情散戶情緒，說「只要還沒清倉的，就都還抱著反彈的希望」，本質上是在給持倉的人打氣，並不是在給市場走勢下結論，更不能反過來推導「普通人不該開戶」。

文章也提醒，真要考慮開戶，得先把2個基礎問題想明白，跟別人虧不虧沒關係：第1個是打算投進來的錢是不是3、5年用不到的閒錢？第2個是你有沒有做好承受波動的準備？「要是買入後帳戶浮虧10%就睡不著覺，那表示你還沒準備好。」

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