圖為11月17日，位於廣東深圳的中國首個具身智能機器人示範街區上演一場大型機器人表演，以「機器人總動員」迎接APEC。 中新社【作者：中國新聞社，日期：2026-11-26，數位典藏序號：20261117191428492】

AI摘要 文章摘要整理： 專家指出AI投資正從高速擴張走向更重視回報與融資能力的新階段，亞洲資料中心、電力基建與中國AI生態仍具投資亮點。

中國今年主辦的APEC 經濟領袖會議上周落幕，AI成為重要議題。瑞銀全球研究部亞太區總監連沛堃指，AI投資正從高速擴張轉向重視投資回報，中國AI及高科技產業仍是相對亮點，2026至2030年「六網」投資或超人民幣25兆元。他並預估，2027年超大型雲端服務商AI資本支出將近1.8兆美元，亞洲資料中心及電力基建也將迎來投資機會。AI是進入更具選擇性的投資階段。

連沛堃指出，在APEC會議後，他與亞洲不同市場的客戶交流，一個趨勢愈來愈明顯：市場對人工智慧 的討論正在轉變，焦點不再只是算力建設可有多快、規模有多大，而是誰有能力持續投入、資金從何而來、投資回報何時浮現，以及這一輪AI投資將如何重塑亞洲科技價值鏈。

他指出，客戶普遍認為，AI投資仍有相當大的成長空間。最新展望顯示，2027年超大型雲端服務商的AI資本支出可能接近1.8兆美元。不過，市場關注點正逐步從「投入多少」，轉向企業能否將龐大的資本支出轉化為收入、現金流和可持續的投資回報。

連沛堃認為，融資能力是AI投資下一階段的關鍵。大型雲端服務商擁有較強的現金流及資本市場融資能力；部分新興雲端及AI企業則更依賴外部資金。隨著融資成本、電力供應和資料中心建設進度的重要性上升，企業資產負債表、執行能力和獲利模式的差異將更加明顯。

他指出，瑞銀認為這不代表AI投資周期接近尾聲，而是市場從「普遍受惠」，轉向更重視技術優勢、實際需求及投資回報。

在亞洲投資機會方面，連沛堃表示，上述轉變對亞洲尤其重要。他解釋，AI帶來的機遇正從晶片延伸至基礎建設。亞洲約有12.2GW新增資料中心容量正規畫或建設，預料將進一步帶動電網、電力、冷卻系統及專業電氣設備需求。

連沛堃也談到全球科技價值鏈的變化。他指出，中國AI及高科技產業仍是相對亮點；若淨出口對經濟成長的支持減弱，中國國內基礎建設及AI生態系統投資的重要性可能進一步上升。2026年至2030年「六網」投資可能超過人民幣25兆元，其中算力網有望成為成長較快的領域。

據他觀察，並非全球化正在逆轉，而是科技價值鏈正變得更加區域化、多元化及具策略性。中國持續提升本土科技能力，南韓維持先進製造的關鍵地位，東南亞及印度也有望吸引更多資料中心、電力基礎建設及製造業投資。AI仍是龐大的投資機遇，下一階段將更具選擇性，資金、電力、執行能力及投資回報的重要性，將不亞於資本支出本身。AI並非退潮，而是從高速擴張逐步走向成熟。