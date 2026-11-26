AI摘要 文章摘要整理： 台股劇烈震盪下，金管會傾向先放寬注意股認定門檻以提升流動性，預收款券暫不取消，同時搭配限空、庫藏股與降追繳門檻等措施穩定市場。

台股 近期劇烈震盪，部分個股因短線急跌遭列注意股甚至打入處置股，引發市場對流動性緊縮關注，台灣金管會25日邀集證交所、櫃買中心等周邊單位研商後，確立處置機制將朝兼顧流動性方向調整，現階段傾向優先從「源頭」著手，放寬公布注意股認定標準，相關新制最快年底前上路。

台行政院23日舉行座談會時，工商協進會理事長吳東亮代表產業界反映，現行處置股要求買方「預收款券」，在股市重挫時易墊高交易門檻、導致買盤縮手，建議在市場劇烈波動時彈性放寬限制。

針對業界訴求，金管會25日召開內部會議討論。據悉，考量處置措施攸關違約交割風險控管，且證交所今年8月10日已將處置股撮合時間大幅縮短為「約每2分鐘一次」，處置天數亦由十個營業日減半至五日，交易頻率明顯鬆綁。

至於外界關注是否取消「預收款券」，會中雖有討論但尚未達成共識；考量市場穩定與券商風控，目前傾向採取「循序漸進」原則，證交所8月推出新制時已經明定「每半年定期檢討機制」，因此第一階段應不會直接取消預收款券限制，而是滾動優先檢討並放寬注意股的認定門檻。證交所27日將再召開專家會議研商。

此前，金管會從11月9日起陸續祭出三波救市措施，從限空、有條件禁止平盤下放空，到全面禁止平盤下放空，盤中借券賣出委託數量上限從30%一路降至1%，融券保證金也從90%拉高至150%。

據金管會統計，限空措施上路後至24日止，集中市場單日借券賣出成交值介於25.6億至175.9億元（台幣，下同），均低於限空前392.7億元；占市場成交值比重也從2.97%，降至介於0.27%至2%。

其中，20日有條件禁止平盤以下放空上路當天，借券賣出金額驟降至25.6億元最低點，較限空前大減逾九成，占成交值比重也降到0.27%低點。

23日全面禁止平盤以下放空，借券賣出略為回升到61.9億元，24日再攀升到71億元，占比1.64%。

除了抑制空方賣壓，金管會也鼓勵上市櫃公司實施庫藏股，若於今年第4季至明年第1季期間屆滿或執行完畢，可納入今年ESG評鑑指標得分。

截至24日止，上市櫃公司仍在執行中庫藏股案共57件，預計最大買回金額332.6億元。其中光11月6日以來就新增47件，預計最大買回金額達297.2億元，占整體近九成。

為減輕融資斷頭賣壓，整戶擔保維持率追繳門檻也自24日起從130%降至120%。據金管會統計，截至24日止，信用交易整戶擔保維持率已回升至172.39%。

儘管空方降溫、庫藏股買盤蓄勢，台股仍難抵國際利空衝擊。金管會將持續關注國際情勢及市場變化，適時採取相應措施。