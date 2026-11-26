AI摘要 文章摘要整理： 學者警告，若AI泡沫破裂，美國可能面臨股市、投資與信貸三重打擊，且政府因債務沉重難以大規模救市，衝擊恐比網路泡沫更棘手。

如果AI泡沫破裂，美國經濟撐得住嗎？部分經濟學家擔心，股市下跌、投資縮水與貸款損失三重打擊，可能讓美國經濟比網路泡沫破裂時傷得更重，偏偏華府 救經濟的空間已大不如前。

過去兩年，科技股大漲、資料中心大興土木，撐住美國經濟成長。巴克萊估計，AI投資貢獻了過去一年25%的經濟成長，即使泡沫沒破、只是投資降溫，也可能拖累經濟。

2025年初以來美股 上漲約20%，主要靠AI題材帶動，牛市也撐住消費。股票如今占全美家庭淨資產的35%，高於網路泡沫高峰的26%，股市若重挫，家庭財富縮水，數百萬人可能縮手消費。

再者，資料中心停建會衝擊營建與設備供應商。不過，巴克萊資深美國經濟學家米勒（Jonathan Millar）估計，扣除進口晶片等支出，資料中心建設過去一年僅貢獻美國GDP成長約0.5個百分點；建設一旦停擺，晶片重鎮台灣可能陷入衰退，美國卻未必。

AI泡沫破裂的後果會多慘，可能取決於金融業，但借貸風險很難看得清。資料中心貸款不少放在資產負債表外，由私募股權基金等非銀行機構發放，晶片商又投資自家客戶，再加上交叉擔保，很難看清楚誰真正承受損失。

哈佛大學經濟學家、前聯準會 理事史坦說：「我們並不了解所有相互牽連。」雖然他認為2008年危機不太可能重演，但衝擊可能超過網路泡沫破裂。

亞馬遜、微軟等巨擘目前多用自有現金建資料中心。哥倫比亞大學商學院經濟學家范紐維堡（Stijn van Nieuwerburgh）估計，泡沫現在破裂，相關貸款損失可能約500億美元，但若借貸如預期暴增，幾年後可能達2兆美元。這並不包括股市損失。麻煩的是華府救市會很吃力。聯邦債務由公眾持有的部分已突破GDP的100%，2008年金融危機前夕才35%。政府借錢救市的空間縮小許多。債務疑慮甚至可能在衰退時推高公債殖利率，削弱低利率刺激經濟的效果。