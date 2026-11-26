中國手機廠商下調2027年出貨目標。榮耀是龍頭廠商中唯一未下調者，圖為2023年參觀者在世界移動通信大會上體驗榮耀手機。 (新華社)

AI摘要 文章摘要整理： 受上游記憶體價格飆升影響，多家智慧手機廠商下修2027年出貨目標，vivo、小米、華為等均受衝擊，僅榮耀維持不變。

受上游記憶體成本持續高漲影響，多數手機廠商下調明年出貨目標，其中以vivo 2026年出貨目標約8500萬支，2027年下調至約6000萬支，年減29%最高。榮耀是主要廠商中唯一未下調預期，2027年出貨目標維持在約5000萬支，與2026年持平。

界面新聞報導，vivo 2026年出貨目標約8500萬支，2027年下調至約6000萬支，年減29%。小米 將2026年智慧型手機出貨目標定為約1.2億支，2027年下調至約9000萬支，年減25%。聯想（以摩托羅拉為主）2026年出貨目標約5000萬支，2027年下調至約4000萬支，年減20%。

華為2027年出貨目標下修至約5000萬支以下，較2026年約6000萬支，減少超過16%。OPPO 2026年出貨目標約1.05億支，2027年下調至約9000萬支，年減14%。傳音2026年出貨目標約6600萬支，2027年下修至約5800萬支，年減12%。

三星2026年出貨目標約2.32億支，2027年下修至約2.1億支，年減9.5%。蘋果2026年出貨目標約2.33億支，2027年下修至約2.2億支，年減5.6%。

榮耀是主要廠商中唯一未下調預期，這與其近2個月的表現相互印證。財新援引IDC數據指，今年第3季榮耀是中國區主要廠商中唯一出貨量與上季相比增長的品牌。

此輪目標調整的壓力來自上游記憶體。據Counterpoint Research在11月6日發布的全球儲存市場追蹤報告，2026年第3季DRAM市場營收年增369%、接近2000億美元。Counterpoint副總監Brady Wang指出，AI伺服器需求已推動傳統DRAM均價達到歷史高位。

榮耀CEO李健透露，今年記憶體價格飛漲，行業成本壓力持續加大，為守住價格，行業裡很多產品不得不做出取捨，有的晶片往回退，有的影像往回退，有的記憶體往回退，靠規格拼湊來找平衡。