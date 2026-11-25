Shein涉誤導消費者 傳擬支付1億元與美監管機構和解
Shein傳將支付1億美元與美國FTC和解，處理其在配送時間、商品評價與棉花來源宣稱上誤導消費者的指控，並承諾改善合規與服務。
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Shein傳將支付1億美元與美國FTC和解，處理其在配送時間、商品評價與棉花來源宣稱上誤導消費者的指控，並承諾改善合規與服務。
中國快時尚巨頭希音（Shein）傳將同意支付1億美元，與美國聯邦貿易委員會（FTC）就公司涉嫌在配送時間、商品評價及部分商品棉花來源方面誤導消費者的指控達成和解。
路透報導，根據提交的法院文件顯示，這筆款項將用於賠付受影響的消費者。根據和解協議，希音承諾提供更可靠的預計送達時間，不再封鎖負面評價，也不再對平台所售商品作出虛假宣稱。
聯邦貿易委員會在訴狀中指出，希音雖然宣傳快速配送，但明知消費者收到包裹的時間延遲了數天乃至數月，部分消費者甚至沒有收到貨。委員會說，希音約占美國快時尚市場銷售額的一半。
委員會也指控希音過濾負面商品評價，公司內部指引要求員工剔除「極差的評論」，例如消費者反映首飾會導致皮膚染色的評價。
在供應鏈方面，委員會指出，希音聲稱貼有「evoluSHEIN」標籤的商品，來自社會責任審計評分高於平均水準的供應商，卻無法提供任何獨立審計報告來支持這一說法。
委員會也質疑希音對美國市場所售商品棉花來源的說法，並表示公司的檢測結果往往不準確，或無法明確結論。希音長期面臨服裝含有新疆棉花的指控。美國和人權組織稱，新疆存在著由政府支持、針對維吾爾族人的強迫勞動計畫。美國依據《防止強迫維吾爾人勞動法》限制新疆產品進口。希音先前稱，在美國銷售的商品不使用中國棉花。
希音發言人指出，和解不代表公司承認承擔法律責任，公司對委員會的部分指控仍有異議。希音並指，將持續改善消費者服務，並加強合規工作。
報導稱Shein擬支付1億美元，與美國聯邦貿易委員會就誤導消費者的指控達成和解。這筆款項將用於賠付受影響的消費者，並附帶多項改善承諾。 FTC指Shein在配送時間上宣傳快速送達卻屢有延誤，還過濾負面商品評價，並對部分商品的棉花來源及供應鏈品質作出缺乏證據支持的宣稱。 Shein表示和解不代表承認法律責任，且對委員會部分指控仍有異議。不過公司也稱將持續改善消費者服務，並加強內部合規工作。
精華 FAQ
報導稱Shein擬支付1億美元，與美國聯邦貿易委員會就誤導消費者的指控達成和解。這筆款項將用於賠付受影響的消費者，並附帶多項改善承諾。
FTC指Shein在配送時間上宣傳快速送達卻屢有延誤，還過濾負面商品評價，並對部分商品的棉花來源及供應鏈品質作出缺乏證據支持的宣稱。
Shein表示和解不代表承認法律責任，且對委員會部分指控仍有異議。不過公司也稱將持續改善消費者服務，並加強內部合規工作。
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