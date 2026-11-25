8月26日，在廣東廣州市的1棟大樓外的SHEIN標誌。(歐新社)

AI摘要 文章摘要整理： Shein傳將支付1億美元與美國FTC和解，處理其在配送時間、商品評價與棉花來源宣稱上誤導消費者的指控，並承諾改善合規與服務。

中國快時尚巨頭希音（Shein ）傳將同意支付1億美元，與美國聯邦貿易委員會（FTC）就公司涉嫌在配送時間、商品評價及部分商品棉花來源方面誤導消費者的指控達成和解。

路透報導，根據提交的法院文件顯示，這筆款項將用於賠付受影響的消費者。根據和解協議，希音承諾提供更可靠的預計送達時間，不再封鎖負面評價，也不再對平台所售商品作出虛假宣稱。

聯邦貿易委員會在訴狀中指出，希音雖然宣傳快速配送，但明知消費者收到包裹的時間延遲了數天乃至數月，部分消費者甚至沒有收到貨。委員會說，希音約占美國快時尚市場銷售額的一半。

委員會也指控希音過濾負面商品評價，公司內部指引要求員工剔除「極差的評論」，例如消費者反映首飾會導致皮膚染色的評價。

在供應鏈方面，委員會指出，希音聲稱貼有「evoluSHEIN」標籤的商品，來自社會責任審計評分高於平均水準的供應商，卻無法提供任何獨立審計報告來支持這一說法。

委員會也質疑希音對美國市場所售商品棉花來源的說法，並表示公司的檢測結果往往不準確，或無法明確結論。希音長期面臨服裝含有新疆棉花的指控。美國和人權組織稱，新疆存在著由政府支持、針對維吾爾族人的強迫勞動計畫。美國依據《防止強迫維吾爾人勞動法》限制新疆產品進口。希音先前稱，在美國銷售的商品不使用中國棉花。

希音發言人指出，和解不代表公司承認承擔法律責任，公司對委員會的部分指控仍有異議。希音並指，將持續改善消費者服務，並加強合規工作。