台10月工業、製造業生產指數 雙創新高
受惠AI應用擴張與半導體供應鏈擴產，台灣10月工業及製造業生產指數雙創新高，年增逾3成，經濟部並預期全年表現續創佳績。
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受惠AI應用擴張與半導體供應鏈擴產，台灣10月工業及製造業生產指數雙創新高，年增逾3成，經濟部並預期全年表現續創佳績。
台灣經濟部24日表示，受惠AI應用拓展，加上半導體供應鏈擴充產能，10月工業生產指數151.3、製造業生產指數154.61，雙創歷年單月新高，年增率分別達29.8%、31.63%，皆呈連32紅，表現優於預期。經濟部預估今年全年工業、製造業生產將創歷史新高，有望年增逾二成，增幅將是16年新高。
經濟部統計處副處長陳玉芳表示，10月製造業生產表現優於預期，主因是「電腦電子光學製品業」中伺服器接單暢旺，生產強勁，較原先預期高出不少。
陳玉芳強調，AI趨勢不變，需求仍大於供給，因此電子零組件業、電腦電子光學製品業生產持續暢旺，雙創歷年單月新高，分別年增25.39%及130.57%，分別呈連34個月、40個月正成長。她指出，AI效益也外溢到傳產，受惠半導體產業積極擴產及相關材料需求熱絡，機械設備業、基本金屬業分別年增26.85%及10.55%；汽車及其零件業、化學材料及肥料業則因市場需求平緩，致分別年減3.92%及2.8%。
整體來看，10月製造業生產強勁，年增31.63%，增幅是2010年6月以來新高。累計前十月製造業生產年增22.88%。
外界關切11月輝達人事動盪是否影響製造業生產，陳玉芳表示，這項因素無法量化，儘管經濟部是在11月中旬進行廠商生產調查，但未有相關反映。調查結果顯示，按產值計算之動向指數49.9，預期11月生產指數將較10月少，其中電子零組件業、基本金屬業動向指數低於50。
陳玉芳解釋，11月電子零組件業生產減少，主要是預估手機生產呈遞減，至於基本金屬業預估相對保守，傳統鋼板等多為短單，恐難延續到11月。
10月工業生產指數達151.3、製造業生產指數達154.61，雙雙創下歷年單月新高，年增率分別為29.8%與31.63%，且都已連續32個月維持正成長。 主因是AI應用持續擴展，加上半導體供應鏈積極擴充產能，帶動伺服器接單旺盛，電子零組件與電腦電子光學製品業表現尤其突出，並外溢到部分傳產。 經濟部調查顯示11月動向指數為49.9，預期生產將較10月減少，其中電子零組件與基本金屬業較保守，主因手機生產趨緩、鋼板等短單不易延續。
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10月工業生產指數達151.3、製造業生產指數達154.61，雙雙創下歷年單月新高，年增率分別為29.8%與31.63%，且都已連續32個月維持正成長。
主因是AI應用持續擴展，加上半導體供應鏈積極擴充產能，帶動伺服器接單旺盛，電子零組件與電腦電子光學製品業表現尤其突出，並外溢到部分傳產。
經濟部調查顯示11月動向指數為49.9，預期生產將較10月減少，其中電子零組件與基本金屬業較保守，主因手機生產趨緩、鋼板等短單不易延續。
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