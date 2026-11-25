小米Q3獲利年減近七成，主要受成本提高與戰略投入增加等多重影響。圖為小米董事長雷軍。（路透資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 小米第三季因核心元件成本上升、AI與汽車投入加大，淨利大減近7成；但手機均價創高、汽車交付增長，顯示高端化與新業務布局持續推進。

小米 集團24日公布今年第三季財報，單季營收1072億元（人民幣，下同），年減5.2%，淨利38.8億元，年減68.4%。集團毛利率從去年同期的22.9%降至20.2%。

小米獲利下滑主要受到成本提高與戰略投入增加等雙重影響，例如記憶體等核心元件成本持續上漲、AI業務加大投入及汽車業務面臨產品結構調整。

小米第三季全球智慧手機出貨量3070萬支，年減幅高達29%，但小米主動縮減低端機型供應、將資源向中高端產品傾斜，手機平均售價年增近40%，達到創紀錄的1486元，有效減緩出貨量下滑的影響，手機業務毛利率穩步回升。

小米集團總裁盧偉冰在24日的財報電話會上表示，小米手機業務正逐步企穩，全球市場占有率已連續三個季度提升。

小米汽車第三季交付10.1萬輛，9月新發表的澎程系列車型上市首月鎖單量突破七萬輛，帶動整體交付節奏持續走高，公司估第四季交車量將大幅提升。盧偉冰表示，小米汽車將繼續透過創新滿足用戶需求，並透露，小米汽車計畫於2027年出口到歐洲市場，德國可能成為首站。

受新車上市行銷投入、新車型研發費用前置影響，汽車及相關新業務本季經營虧損有所擴大。

財報顯示，第三季「新能源汽車及AI等創新業務」毛利率由25.5%急降6.3個百分點，至19.2%，分部更出現人民幣34億元經營虧損。然而，19.2%並非新能源汽車單獨毛利率，小米未分別披露汽車及AI的毛利及損益，AI投入可能是毛利下跌的真正元凶。

小米正持續增加AI投資，第三季研發支出達人民幣92億元，前九個月已達274億元，年增16.5%。研發開支同時涵蓋晶片、汽車、AI及機械人，反映集團正處於高投入期。

小米財務長林世偉表示，小米對AI的投入非常堅決，今年將在AI領域投資人民幣160億元，目前正在沿著規劃穩健落地，小米MiMo大模型的API調用量和AI相關收入都在持續增加。