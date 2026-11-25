巴西聖西芒水電站。（本報德陽傳真）

近日，中國出口巴西 單機容量最大的水電專案—巴西聖西芒水電站7號機組擴容項目正式開工。該項目機組由東方電氣集團所屬東方電機提供，是中國企業以「資本+裝備+工程」協同模式深耕巴西清潔能源市場的標誌性工程。

聖西芒水電站是連通巴西南部、中西部電網的核心調峰樞紐。項目採用東方電機研製的310兆瓦混流式水輪發電機組，具有單機容量大、發電效率高、運行穩定等特點。擴容完成後，電站總裝機容量將提升至2020兆瓦，進一步增強區域電網調峰能力，提升清潔能源供給占比，有力支撐巴西能源安全保障和綠色低碳轉型。

該項目的開工，恰逢東方電機供貨的世界最大貫流式水電站—巴西傑瑞水電站全面投產10周年。10年來，巴西傑瑞水電站始終保持高效、可靠、穩定運行，機組年平均可用率達99.16%，位居巴西水電站首位。

從傑瑞水電站到聖西芒水電站，從貫流式機組到混流式機組，來自四川省德陽市的東方電機，持續以高端水電裝備和全生命週期服務拓展拉美市場。下一步，企業將高品質推進項目建設，為深化能源合作、推動全球清潔能源發展貢獻更多力量。