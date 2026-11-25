中國10月全社會用電量 同比增長1.6%
中國10月全社會用電量同比增長1.6%，其中第二、第三產業用電保持增長，高技術製造與充換電服務表現突出，居民用電則因高溫基數回落而下降。
AI摘要
文章摘要整理：
中國10月全社會用電量同比增長1.6%，其中第二、第三產業用電保持增長，高技術製造與充換電服務表現突出，居民用電則因高溫基數回落而下降。
中國國家能源局23日發佈數據顯示，10月中國全社會用電量8709億千瓦時，同比增長1.6%，較9月回升0.4個百分點。2025年10月中國全社會用電量同比增長達10.4%，為當年月度最高，如以2024年10月為測算基準，2026年10月的復合年均增長率6.1%。
中新社報導，就10月數據來看，第一產業用電量124億千瓦時，同比增長3.3%。
第二產業用電量5790億千瓦時，同比增長1.8%；其中，工業用電量5790億千瓦時，同比增長2.0%，高技術及裝備製造業用電量1110億千瓦時，同比增長6.5%。
第三產業用電量1714億千瓦時，同比長6.3%；其中，充換電服務業、互聯網數據服務用電量分別為186億、99億千瓦時，增速分別達到59.4%、34.7%。
10月中國城鄉居民生活用電量1081億千瓦時，同比下降6.4%；考慮去年10月存在高增長基數的特殊性，如以2024年10月為測算基準，2026年10月的復合年均增長率為7.7%，處於較好水平。
城鄉居民用電量同比下降主要原因是去年同期華東、華中等高負荷地區出現大範圍異常高溫天氣，降溫用電負荷激增導致城鄉居民生活用電量增速過高；今年同期全國無大範圍持續高溫天氣，降溫用電顯著下降導致全國居民用電量同比下降。
10月中國全社會用電量達8709億千瓦時，同比增長1.6%，較9月回升0.4個百分點，顯示用電需求整體維持溫和增長，且月度增速較前一月有所改善。 第三產業用電量為1714億千瓦時，同比增長6.3%；其中充換電服務業增長59.4%，互聯網數據服務增長34.7%。高技術及裝備製造業用電量也增長6.5%，反映新興產業需求較強。 10月城鄉居民生活用電量為1081億千瓦時，同比下降6.4%。主要原因是去年同期華東、華中等地出現大範圍異常高溫，抬高了基數；今年同期沒有持續高溫，降溫用電需求明顯減少。
精華 FAQ
10月中國全社會用電量達8709億千瓦時，同比增長1.6%，較9月回升0.4個百分點，顯示用電需求整體維持溫和增長，且月度增速較前一月有所改善。
第三產業用電量為1714億千瓦時，同比增長6.3%；其中充換電服務業增長59.4%，互聯網數據服務增長34.7%。高技術及裝備製造業用電量也增長6.5%，反映新興產業需求較強。
10月城鄉居民生活用電量為1081億千瓦時，同比下降6.4%。主要原因是去年同期華東、華中等地出現大範圍異常高溫，抬高了基數；今年同期沒有持續高溫，降溫用電需求明顯減少。
上一則
中國工信部：已建工業5G專網2.7萬個
下一則