AI摘要 文章摘要整理： 中國10月全社會用電量同比增長1.6%，其中第二、第三產業用電保持增長，高技術製造與充換電服務表現突出，居民用電則因高溫基數回落而下降。

中國國家能源局23日發佈數據顯示，10月中國全社會用電量8709億千瓦時，同比增長1.6%，較9月回升0.4個百分點。2025年10月中國全社會用電量同比增長達10.4%，為當年月度最高，如以2024年10月為測算基準，2026年10月的復合年均增長率6.1%。

中新社報導，就10月數據來看，第一產業用電量124億千瓦時，同比增長3.3%。

第二產業用電量5790億千瓦時，同比增長1.8%；其中，工業用電量5790億千瓦時，同比增長2.0%，高技術及裝備製造業用電量1110億千瓦時，同比增長6.5%。

第三產業用電量1714億千瓦時，同比長6.3%；其中，充換電服務業、互聯網數據服務用電量分別為186億、99億千瓦時，增速分別達到59.4%、34.7%。

10月中國城鄉居民生活用電量1081億千瓦時，同比下降6.4%；考慮去年10月存在高增長基數的特殊性，如以2024年10月為測算基準，2026年10月的復合年均增長率為7.7%，處於較好水平。

城鄉居民用電量同比下降主要原因是去年同期華東、華中等高負荷地區出現大範圍異常高溫天氣，降溫用電負荷激增導致城鄉居民生活用電量增速過高；今年同期全國無大範圍持續高溫天氣，降溫用電顯著下降導致全國居民用電量同比下降。